Zwei neue Namen: Gästeliste von Florian Silbereisens „Schlagerboom“ erweitert

Beim „Schlagerboom Open Air“ in Kitzbühel erwartet Florian Silbereisen viele Stargäste. Nun hat der Moderator zwei weitere bekannt gegeben, einen Musiker und eine Band.

Kitzbühel – Florian Silbereisen (41) präsentiert seine „Schlagerbooom“-Sendung in diesem Jahr zum ersten Mal als Open-Air-Veranstaltung. Übertragen wird die Sommershow am 1. Juli aus Kitzbühel, Tirol, ab 20:15 Uhr im Ersten. Die Liste seiner musikalischen Gäste ist lang – und sie wird noch länger. Via Instagram hat der Moderator in einem Videoclip nun zwei weitere Namen angekündigt.

Wie Florian Silbereisen verkündet, sind Sänger Ben Zucker (39) und die Band No Angels (seit 2000) beim „Schlagerbooom“ mit von der Partie. Die No Angels hatten nach 14 Jahren Bandpause Ende Februar 2021 ihr Comeback in Silbereisens TV-Show „Schlagerchampions 2021“ gefeiert.

Damals wie am 1. Juli dabei: Nadja Benaissa, Lucy Diakovska, Sandy Mölling und Jessica Wahls. Gemeinsam mit Vanessa Petruo gewannen sie im Jahr 2000 die Castingshow „Popstars“. Ihre Single „Daylight In Your Eyes“ wurde zum Nummer-Eins-Hit. Und auch Ben Zucker mit der Reibeisenstimme war schon des Öfteren bei Silbereisen zu Gast, unter anderem bei der „Schlagerstrandparty 2022“.

Diese Gäste sind für das „Schlagerbooom“-Open-Air mit Florian Silbereisen bereits bestätigt

Die fünf Musiker und Musikerinnen reihen sich damit in eine illustre Runde an bereits bestätigten Stars ein. Zu sehen und zu hören sein werden laut MDR außerdem: Daniela Katzenberger, Anastacia, Beatrice Egli, Vicky Leandros, Michelle, Mireille Mathieu, Melissa Naschenweng, Al Bano & Romina Power, DJ Ötzi, Mark Keller, Howard Carpendale, Andy Borg, Ross Antony und Andreas Gabalier.

Außerdem verriet der Moderator in dem Videoclip, der ihn beim Indoor-Training zeigte, dass es noch Karten für die Veranstaltung in zehn Tagen gibt. Kürzlich gab Sat.1 bekannt, dass Andrea Kiewel eine neue Show bekommt – Florian Silbereisens „Schlagerbooom“ könnte damit große Konkurrenz bekommen. Verwendete Quellen: Instagram, MDR