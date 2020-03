Schlager-Star gestorben: TV-Sender ändert sein Programm - Ehefrau „sehr traurig“

Er war Schlager-Star, Schauspieler, Entertainer und gemeinsam mit seiner Frau das gefeierte Traumpaar. In der Nacht auf Montag ist Peter Wieland verstorben.

Peter Wieland (bürgerlich Ralf Sauer) verstarb in der Nacht auf Montag.

Er und seine damalige Ehefrau Dagmar Frederic waren DAS Traumpaar der DDR.

Die beiden wurden von Erich Honecker mit dem Nationalpreis ausgezeichnet.

Update vom 6. März 2020, 9.30 Uhr: Kurz vor seinem 90. Geburtstag ist Schlagerstar Peter Wieland gestorben. Besonders in der DDR war er ein Star. Auf Twitter meldete sich neben vielen Fans auch das DDR-Museum zu Wort und schrieb: „Trauer um Peter Wieland. Der frühere DDR-Star starb in der Nacht zu Montag in Berlin im Alter von 89 Jahren.“

Im MDR wurde am Donnerstagabend (5. März 2020) ein Film zu Ehren des Schlagerstars gezeigt: „Peter Wieland - Melodien für Millionen“. Darin werden Ausschnitte aus früheren Auftritten gezeigt. Auch ehemalige Weggefährten des Schlagersängers kommen zu Wort. Insgesamt eine halbe Stunde Sendezeit widmete der MDR Peter Wieland.

Erstmeldung vom 4.März 2020: Schlager-Star gestorben: Mit seiner Frau prägte er eine Epoche

Berlin - Peter Wieland ist tot. Der ehemalige Schlagerstar verstarb in der Nacht auf Montag im Alter von 89 Jahren. Die Deutsche Presse-Agentur ließ sich die traurige Meldung von der Künstleragentur „Show Express“ bestätigen, die ihn bis zuletzt vertrat.

Vor allem in der ehemaligen DDR war Ralf Sauer, so der bürgerliche Name des Entertainers, ein absoluter Superstar. Er und seine damalige Ehefrau Dagmar Frederic waren DAS Traumpaar in Ostdeutschland und erhielten 1981 den Nationalpreis von Erich Honecker.

Peter Wieland und Dagmar Frederic: Als Traumpaar eroberten sie die DDR

In seiner Tätigkeit als Musikpädagoge lernte Wieland seine spätere Ehefrau kennen. Im Duett traten sie regelmäßig auf und präsentierten ab 1979 die DDR-Kultsendung „Ein Kessel Buntes“. Dennoch hielt ihre Ehe nicht allzu lange. Nach nur fünf verheirateten Jahren trennten sich Wieland und Frederic im Jahr 1983.

Trotzdem pflegten die beiden bis zuletzt ein gutes Verhältnis. „Ich bin sehr traurig“, gab Dagmar Frederic gegenüber dem Berliner Kurier Einblick in ihre Gefühlswelt, „Ich bin dankbar für die Zeit, die ich mit ihm verleben durfte.“

Peter Wieland blieb auch nach der Wende erfolgreich: Auftritte in der ARD und bei GZSZ

Nach der Wende hatte Peter Wieland nicht nur erneut geheiratet, sondern auch seine Karriere als Entertainer neu erfunden. Neben Auftritten bei den Sommermelodien in der ARD versuchte er sich auch als Schauspieler bei „Gute Zeiten, schlechte Zeiten“ (GZSZ). Mehrere Folgen begleitete er in seiner Rolle als Helga Markmanns Verlobten, Walter Bornat. Bis heute gibt es in der Soap immer wieder Gastauftritte von Schlager-Stars wie Beatrice Egli, Maite Kelly oder Ben Zucker.

R.I.P. Peter WIELAND (stage name of Ralf Sauer)(1930-2020), German singer. After the fall of East Germany, Wieland appeared on television programs, such as Sommermelodien, Weihnachten bei uns, and Gute Zeiten, schlechte Zeiten. pic.twitter.com/QukEGmxQ6l — In__Memoriam (@In___Memoriam) March 4, 2020

Peter Wieland ist tot: Er wollte noch einmal auf die große Bühne

Anhaltende gesundheitliche Probleme rissen den Schlager-Star nun leider aus der Welt. Im Oktober 2019 hatte er sich einen Oberschenkelbruch zugezogen und musste behandelt werden. „Der Eingriff war wohl zu schwer für ihn“, erläuterte eine Freundin der Bild.

Obwohl er mit Nieren- und Herzproblemen kämpfte, hatte Peter Wieland für dieses Jahr noch einiges geplant. „Im Juli wollte er noch seinen 90. Geburtstag mit Freunden und Kollegen auf der Bühne feiern“, berichtet seine Managerin, „auch eine Sendung in der MDR-Reihe „Legenden“ war geplant.

Schon im vergangenen Jahr musste die Schlager-Welt Abschied von einem ganz großen nehmen. Karel Gott verstarb im Oktober, seine Beerdigung wurde von zehntausenden Fans begleitet. Im Februar dieses Jahres wurde die Musikszene vom plötzlichen Tod des Rock-Stars David Roback erschüttert.

