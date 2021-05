Ross Anthony 13 Jahre nach IBES-Sieg: „So ein tolles Erlebnis kann man nicht wiederholen“

Im exklusiven Extratipp-Interview

Anlässlich der Veröffentlichung seines Ratgebers erinnert sich Schlagerstar Ross Antony im Interview mit Extratipp.com an seine Zeit im Dschungelcamp - und verrät, ob er noch einmal an der RTL-Show teilnehmen würde.

Siegburg, Nordrhein-Westfalen - Auf Schlager*-Star Ross Antony (46) warten spannende Wochen. Denn war er in den vergangenen Monaten noch vorrangig an der Seite von Florian Silbereisen (39) zu sehen, wird der gebürtige Brite in den nächsten Monaten gleich drei Schlagersendungen moderieren. Und nicht nur das: am 07. Mai erscheint zudem der Ratgeber des Schlagerstars: „Gute Laune glänzt und glitzert“.

Anlässlich dieser spannenden Entwicklungen sprach Ross Antony im exklusiven Extratipp-Interview über die früheren Tage seiner Karriere - und berichtete, ob er denn nochmal in das „Dschungelcamp“ einziehen wird*.*extratipp.com ist ein Angebot von IPPEN-MEDIA.