Schlagerstar Peter Maffay sitzt bei Netto an der Kasse

Fans von Peter Maffay konnten ihr Idol hautnah erleben – und zwar beim Discounter Netto. Der Sänger saß am Mittwoch an der Kasse in einer Filiale in Essen. Hinter der Aktion steckt ein guter Zweck.

Essen – Schlager-Sänger Peter Maffay (73) war am Mittwoch (31. Mai) an einem ungewöhnlichen Ort anzutreffen. Ab 18 Uhr konnten ihn Fans den Star hautnah erleben – und zwar an der Kasse beim Discounter Netto.

Peter Maffay: Aufrunden für seine Stiftung

Der Rocker wird ab 18 Uhr in der Heßler Straße 9 in Essen „ehrenamtlich an der Kasse sitzen“, wie auf seinen Social-Media-Accounts angekündigt wurde. Er freue sich „über jedes Aufrunden für seine Stiftung“. Der Hintergrund der Aktion: Vom 29. Mai bis zum 3. September gehen sämtliche Spenden bei Netto an die Stiftung des Sängers. Die Wohltätigkeitsorganisation, die auch den Namen von Peter Maffay trägt, setzt sich für Kinder ein, die in Not geraten sind.

Der Lebensmittelhändler unterstützt „zusammen mit den Pfand- und Kassenspenden seiner Kundinnen und Kunden die Peter Maffay Stiftung sowie deren Tabalugahäuser“, heißt es in einer Pressemitteilung. „Die Häuser bieten sozial benachteiligten sowie traumatisierten Kindern und Jugendlichen eine Auszeit vom Alltag in einem naturnahen Umfeld.“

Auch Thomas Gottschalk saß schon an der Netto-Kasse Herbert Grönemeyer kündigte bei ZDF-Show „Wetten, dass …?“ an, einen Monat lang die Kosten für die Berliner Tafel zu übernehmen. Das hat Thomas Gottschalk animiert, sich auch sozial einzusetzen.

Peter Maffay setzt sich für Aktion „Einfach aufrunden“ an die Netto-Kasse

Am 1. Juni, dem Kindertag, „wird jede tagesaktuelle Kassen- und Pfandspende um eine Unternehmensspende des Lebensmittelhändlers verdoppelt“, heißt es weiter. Die Aktion ist einfach erklärt: An der Kasse „Einfach aufrunden“ sagen und damit die Spendenpartner bei jedem Einkauf mit 1 bis 10 Cent unterstützen. Zudem kann der Wert des Pfandbons gespendet werden.

„Es ist mir eine Herzensangelegenheit, benachteiligten Kindern und Jugendlichen positive Erfahrungen zu ermöglichen“, wird Peter Maffay in der Mitteilung zitiert. In den Tabalugahäusern könnten sie dem Alltag entfliehen. „Ich freue mich, dass Netto erneut mit den Kassen- und Pfandspenden seiner Kundinnen und Kunden dabei hilft.“ Schon im vergangenen Jahr startete Netto die Spendenaktion, bei der innerhalb von drei Monaten 484.384,60 Euro für die Stiftung des Sängers gesammelt wurde.

Peter Maffay an der Netto-Kasse: Fans sind von der Aktion begeistert

In den Kommentaren seines Instagram-Posts sind die Fans ganz aus dem Häuschen. „Was für eine großartige Idee“, findet etwa eine Userin. „Eine tolle Aktion von ihm!!!“ oder „Ganz, ganz toll. Peter ist sich für nichts zu schade“, ist zu lesen. Andere wünschten sich, dass Maffay in ihre Stadt kommt und bei Netto an der Kasse sitzt. „Schade, dass er nicht nach Netto Bergisch Gladbach kommt....“

Peter Maffay ist aktuell live auf der Bühne zu erleben. Am 2. Juni spielte der Sänger in Gelsenkirchen, danach folgen Konzerte in Freiburg, Kempten und Coburg. Auch in der Schweiz (Murten, Locarno) und in Luxemburg (Esch/Alzette) tritt Maffay dieses Jahr noch auf.

Doch es gibt auch schlechte Nachrichten für alle Fans von Peter Maffay: Voice Of Germany muss sich von den bisherigen Juroren verabschieden. Stefanie Kloß, Mark Forster, Rea Gaervey und Peter Maffey werden ersetzt.