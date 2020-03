Die neue Lust am Schlager! Nicht Helene oder Flori: Diese Stars machen Deutschland jetzt wieder glücklich

Der Schlager boomt in Deutschland wieder! Es gibt Hunderte Interpreten, und alle haben ihre Fans. Aber wer sind die aktuellen Helden der Szene? Hier sind die Topstars.

München - Es gibt Hunderte Interpreten, und alle haben ihre Fans. Nicht nur Helene Fischer* wird in Deutschland geliebt. Aber wer sind die aktuellen Helden der Szene? Wir haben uns an der „Schlagernacht in der Olympiahalle“ orientiert – die wurde übrigens auf den 12. September verlegt. Hier sind die Topstars:

Die aktuell angesagtesten Schlager-Stars - Voxxclub

Mit dem Queen-Rhythmus zu We Will Rock You stampften Voxxclub mit inszenierten Flashmob-Videos ab 2013 durchs Internet. Rock mi hieß ihr Remake des Alpenrebellen-Songs, und seitdem tümeln sie sich mit Herz und Hitze über die Bühnen. Über 60 Millionen Youtube-Klicks haben die ursprünglich sechs Sänger der Band, die 2012 in München gegründet worden war. Ihr Debütalbum Alpin erschien 2013. Vor fünf Jahren stieg Julian David aus, seitdem tourt und singt die Combo nur noch zu fünft. Kurz darauf nahmen Voxxclub mit der Fußball-Nationaltorhüterin Nadine Angerer den Song So wie heut zur WM 2015 auf.

Die aktuell angesagtesten Schlager-Stars - Die Draufgänger

Die Draufgänger aus der Südsteiermark erreichten 2007 Bekanntheit durch einen Auftritt beim Grand Prix der Volksmusik. Ihren Durchbruch hatten sie mit einem Cover: Aus Kerstin Otts Die immer lacht wurde Die Hektar hat (1,5 Mio. Aufrufe auf Youtube). Otts Management ließ den Song sperren, doch das Quintett legte mit Die Hektar hat 2.0 nach, eine offizielle Version von Nik P.s Gloria.

Die aktuell angesagtesten Schlager-Stars - Oli P.

Oli P.: Der Berliner Oliver Alexander Reinhard Petszokat (geboren am 10.8.1978 in Berlin) ist Polizistensohn und begann als Zehnjähriger mit dem Turniertanzen. ­Bevor die Gesangskarriere anlief, hatte er schon als Schauspieler erste Erfahrungen gesammelt (u. a. Gute Zeiten, schlechte Zeiten, 1998 bis 1999). Zweimal war er Co-Moderator bei Big Brother und wechselte 2006 von RTL zu ProSieben. Seit 2016 ist er in der Telenovela Rote Rosen als Tanzlehrer zu sehen. Millionen kennen seine Version der Grönemeyer-Ballade Flugzeuge im Bauch, die er mit Tina Frank als Co-Sängerin 1998 veröffentlichte. Für Grönemeyer-Fans ein Kitsch-Greuel, aber eben nicht für alle: 1,5 Millionen verkaufte Singles und ein Echo. Petszokat war von 1999 bis 2009 mit Tatiani Katrantzi verheiratet, mit der er einen Sohn hat. Seit 2014 ist seine zweite Ehefrau Pauline Schubert. Zusammen betreiben sie in der Kölner Südstadt ein Delikatessengeschäft für Hunde. Zudem besitzt der Sänger und Moderator ein Replikat von K.I.T.T., dem Kultfahrzeug aus der US-Serie Knight Rider mit David Hasselhoff.

Die aktuell angesagtesten Schlager-Stars - Vincent Gross

Vincent Gross: Sonniges Lächeln aus der Schweiz: Vincent Valentin Gross hat norddeutsche Eltern – sein Vater ist Pfarrer –, aber er kam am 23. August 1997 im Alpenland zur Welt und wuchs hier auch auf. Youtube war sein Schritt in die Öffentlichkeit, da er sich nicht traute, seine Songs seinen Freunden vorzusingen. Im Internet gab’s so viel Zuspruch, dass er sich dann doch beim Swiss Talent Award bewarb, dort 2015 teilnahm und vom Publikum zum Newcomer gewählt wurde. Seit 2016 hat er einen Vertrag bei Ariola/Sony Music. Seine Songs fürs Debütalbum Rückenwind hat der Basler mit einem Team in Stuttgart produziert.

Die aktuell angesagtesten Schlager-Stars - Ben Zucker

Ben Zucker wurde am 4.8.1983 in Ueckermünde (Mecklenburg-Vorpommern) geboren und wuchs in Ostberlin auf. Nach dem Auftritt bei Florian Silbereisen wurde er mit seiner Single Na und?! bekannt. Er begleitete Helene Fischer bei deren Tournee 2018. Acht Tage saß Zucker 2010 im Knast, weil er nach einer Prügelei den Strafbefehl über 2400 Euro nicht zahlen konnte, so die Bild. Den Rest leistete er mit Sozialstunden ab.

Die aktuell angesagtesten Schlager-Stars - Nik P.

Nik P.: In seiner Heimat Österreich zählt Nik P. (geboren als Nikolaus Presnik am 6.4.1962 in Friesach, Kärnten) seit rund 20 Jahren zu den Stars des Genres. Sein Song Ein Stern, der deinen Namen trägt verhalf ihm mit DJ Ötzi zum Durchbruch auch in Deutschland. Presniks Mutter verstarb früh, der Bub wuchs bei der Familie Wilplinger auf, absolvierte die Hauptschule und dann eine Ausbildung zum Kellner. Er brachte sich als Jugendlicher das Gitarrespielen bei, gründete seine erste Band mit 19 Jahren und veröffentlichte 1997 das erste Album namens Gebrochenes Herz. Presnik ist geschieden und hat vier Kinder. Letztes Studioalbum: Ohne wenn und aber (2017).

Die aktuell angesagtesten Schlager-Stars - Eloy de Jong

Eloy De Jong aus den Niederlanden wurde mit der Boygroup Caught in the Act in den 90ern ein Star. Er und sein mittlerweile verstorbener damaliger Partner Stephen Gately (Boyzone) waren 1999 die Ersten, die sich als schwul outeten. Der am 13.3.1973 geborene De Jong war einst Jugendmeister seines Landes in lateinamerikanischen Tänzen. Seit 2014 ist er als Solokünstler unterwegs.

Die aktuell angesagtesten Schlager-Stars - Giovanni Zarella

Giovanni Zarrella war wie De Jong bei einer Boygroup: Bro’Sis. Der gelernte IT-Systemkaufmann arbeitete zunächst bei Hugo Boss im Vertrieb, ehe die Bühne siegte. Nach dem Aus von Bro’Sis wirkte er in TV-Formaten mit. Von 1992 bis 1994 spielte der Musiker (der zweisprachig aufwuchs, aber nur den italienischen Pass hat), für die Jugendmannschaft von AS Rom, später beim VfB Stuttgart und in der zweiten Mannschaft des SSV Reutlingen.

Schlager in Deutschland: Traurige und freudige Meldungen aus der Schlager-Welt

Mit seinen Liedern sang er sich in die Herzen der Schlager-Fans und war auch als Radio-Moderator bekannt. Nun bleibt seine Stimme jedoch für immer verstummt. Der beliebte Schlagersänger Jörg Laasen ist verstorben.

Beatrice Egli hat während der weltweiten Corona-Krise eine besondere sowie bewegende Idee: Sie will Zeit mit ihren Fans verbringen.

