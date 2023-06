Von: Lukas Einkammerer, Elena Rothammer

Teilen

Auf Instagram zeigt sich Nino de Angelo in der Praxis von Schönheitschirurg Dr. Werner Mang. Welchen Eingriff der Schlagerstar wohl vornehmen lässt?

Lindau – In der Promiwelt sind Abstecher zum Schönheitschirurgen keine Seltenheit und viele Stars lassen vor allem im Alter gerne den einen oder anderen Eingriff an sich vornehmen. Hierzulande dürfte einer der beliebtesten Anlaufstellen für ästhetische Eingriffe Dr. Werner Mang (73) sein, dem auch Schlagerstar Nino de Angelo (59) nun einen Besuch abgestattet hat.

Eben erst hat Nino de Angelo sein neues Album herausgebracht, mit dem er auch noch mit Helene Fischers (38) Best-of-Album konkurrieren musste. Via Instagram meldete sich der Musiker nun aber mit ganz anderen Nachrichten bei seinen Followern: Er hatte einen Termin bei dem Schönheitschirurgen Dr. Mang.

In einem Instagram-Video zeigte sich der Musiker im Behandlungszimmer aus der Bodenseeklinik an der Seite des Beauty-Docs. Von einem ästhetischen Eingriff berichtete Nino de Angelo allerdings nicht. „Ihr hört, ich habe leider eine Kehlkopfentzündung. Ich hatte schon vor Tagen einen Termin mit meinem Freund Prof. Dr. Mang gemacht, weil ich bekomme hier immer diese wunderbaren Infusionen“, berichtete der 59-Jährige. Alle drei bis sechs Monate gönne er sich die Infusion, um wieder zu Kräften zu kommen.

So fing alles an: Die Geschichte der Schönheitsoperation

Egal ob Facelifting, Botox oder eine neue Reihe strahlend weißer Zähne – in der Welt der plastischen Chirurgie ist heute fast alles möglich. Tatsächlich reicht die Geschichte der kosmetischen Eingriffe bis ins Jahr 1200 v. Chr. zurück, wo in Indien mit Haut aus der Stirn Nasenrekonstruktionen vorgenommen wurden. Im Jahr 1450 gelangte diese rudimentäre Methode schließlich nach Sizilien, wo sie vom Arzt Antonio Branca abgefeilt wurde – und trotz Gegenstimmen der Kirche das Fundament für viele der heutigen Behandlungen bildete. In Deutschland fanden die ersten dieser Eingriffe 1818 statt, die mit weiteren Meilensteinen wie der Erfindung des Silikonimplantats 1962 den Grundstein für einen heute boomenden medizinischen Sektor legten.

(Quelle: dgpraec.de)