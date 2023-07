Unterbrechung bei „Schlagerstrandparty“: Florian Silbereisen rettet Show mithilfe von Helene Fischer

Florian Silbereisen ist ein Entertainer, wie er im Buche steht. Während eines Unwetters überraschte er die Schlagerfans mit dem Helene-Fischer-Hit „Atemlos“.

Gelsenkirchen – Florian Silbereisen (41) ist zweifelsfrei einer der beliebtesten Moderatoren im deutschsprachigen Fernsehen. Als unangefochtener König des Schlagers führt der Volksmusiker seit Jahrzehnten durch zahlreiche verschiedene TV-Formate und plant dabei stets alles bis ins letzte Detail durch. Doch auf das Wetter hat auch ein erfahrener Entertainer wie Silbereisen leider keinen Einfluss. Am vergangenen Wochenende wurden der Showmaster und seine Gäste in Gelsenkirchen auf die Regenprobe gestellt.

Dank „Atemlos“: Florian Silbereisen rettet mit Helene-Fischer-Hit seine Schlagershow

Bei der Aufzeichnung der Sendung „Die große Schlagerstrandparty 2023: Wir feiern die 80er!“ am Samstagabend (15. Juli) überraschte ein starkes Unwetter das Produktionsteam rund um Moderator Florian Silbereisen.

Während das Gelsenkirchener Publikum sich schnellstmöglich unter Regenponchos verbarg, zog Silbereisen geistesgegenwärtig ein besonderes Ass aus dem Ärmel: Damit die gute Stimmung nicht ins Wasser fällt, gab der 41-Jährige mit Unterstützung einiger Sängerinnen Helene Fischers (38) Mega-Hit „Atemlos“ zum Besten!

Florian Silbereisen rettet die unwettergeplagte „Schlagerstrandparty“ mit einem Song seiner Ex-Freundin

Dass Florian Silbereisen und Helene Fischer trotz ihrer Trennung noch immer gute Freunde sind, ist längst kein Geheimnis mehr. Trotzdem sorgte der „Traumschiff“-Kapitän mit seiner „Atemlos“-Performance bei der „Schlagerstrandparty“ selbstverständlich für ein ganz besonderes Highlight, das nicht nur Fans des Ex-Paares begeisterte. Auf Social Media kursieren schon jetzt zahlreiche Videos seiner Spontan-Interpretation des Schlager-Hits. Die gesamte Aufzeichnung der Show wird am 12. August ab 20:15 Uhr in der ARD zu sehen sein.

Was wohl Helene Fischer von Florian Silbereisens „Atemlos“-Version hält? Bereits während der Unwetterpause kündigte der Gastgeber an, seiner Verflossenen schnellstmöglich von dem besonderen Erlebnis berichten zu wollen. „Ich werde den Auftritt Helene zeigen – sie wird begeistert sein“, rief Silbereisen dem tobenden Publikum zu. Auch in anderen Schlagershows kommt es regelmäßig zu denkwürdigen Momenten: Bei „Immer wieder sonntags“ verschaffte Stefan Mross (47) seinem Gast Vincent Gross (26) prompt eine ungewollte Abkühlung. Verwendete Quellen: RTL