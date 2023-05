„Schmieringer“: „Bergdoktor“ Hans Sigl platzt der Kragen

Er hat genug von Fake-News

Über die Zukunft der ZDF-Serie „Der Bergdoktor“ sind allerhand Gerüchte im Umlauf. Dem Hauptdarsteller Hans Sigl reicht es jetzt mit den falschen Schlagzeilen und er meldet sich mit deutlichen Worten.

Ammersee – Schon seit der ersten Folge im Jahr 2008 ist Hans Sigl (53) als Dr. Martin Gruber in „Der Bergdoktor“ zu sehen. Nach dem vergangenen Staffelfinale waren die Fans allerdings stutzig. In der ZDF-Serie deutete der Arzt an, Ellmau verlassen zu wollen. Seither wird wild über die Zukunft des „Bergdoktors“ spekuliert. Die ständigen Schlagzeilen über sein Serien-Aus treiben Hans Sigl allerdings zur Weißglut, wie er nun zeigte.

Im Netz lässt Hans Sigl seinem Ärger über „Der Bergdoktor“-Fake-News freien Lauf

Eigentlich hatte Hans Sigl schon verraten, dass die kommende Staffel von „Der Bergdoktor“ etwas heitererer werden wird. Mehrere Blätter hingegen berichteten zuletzt über düstere Zukunfts-Szenarien, die die Fans der ZDF-Sendung nur wenig erfreuen dürften: Nicht nur Hans Sigl wurde ein Ausstieg aus der Serie angedichtet, sondern auch Mark Keller. Außerdem war in den Medien auch noch von einem Streit zwischen ihm und Schlagerstar Florian Silbereisen die Rede. In einem Instagram-Beitrag macht Hans Sigl nun deutlich: Nichts davon ist wahr.

In einem Post teilte Hans Sigl Bilder mehrerer Schlagzeilen, die ihn offenbar mächtig verärgert haben. „Alles, was diese Schmieringer sich ausdenken, wird nicht passieren. Aus verschiedenen Gründen. Während der Sack Reis umfällt, ist alles stabil“, wetterte der gebürtige Österreicher. In einem weiteren Beitrag erklärte er zudem: „Man muss den Kram absolut nicht ernst nehmen. Mache ich auch nicht. Soll man es posten? Noch darauf aufmerksam machen? Ich finde ja. Weil es sonst unwidersprochen bleibt. Und damit dann auch noch Geld verdient wird.“

Hans Sigls geheime Gastrolle bei „Der Bergdoktor“ Seit 2008 verkörpert Hans Sigl bei „Der Bergdoktor“ den Titelhelden Martin Gruber. Das aufregende Leben des Landarztes begeistert mit jeder Folge Millionen von treuen Fans und hat seinen Schauspieler zu einem der größten Stars der deutschen Fernsehlandschaft gemacht. Was aber die wenigsten wissen: Die Rolle als Sohn von Lisbeth Gruber ist nicht Hans Sigls erster Bergdoktor-Auftritt. Denn zehn Jahre bevor er in den weißen Arztkittel schlüpfte, war er bereits als Taxifahrer in der beliebten Serie zu sehen, die damals noch bei Sat.1 lief und bei der mit Gerhard Lippert ein ganz anderer Bergdoktor im Mittelpunkt stand. Wer weiß – vielleicht wird ein Komparse aus dem ZDF-Remake ja dann eines Tages der Nachfolger von Hans Sigl? (Quelle: fuersie.de)

Dreharbeiten für die neue „Der Bergdoktor“-Staffel sind in vollem Gange

Was denn nun tatsächlich aus Dr. Martin Gruber in „Der Bergdoktor“ wird, bleibt abzuwarten. Seit dem 24. April laufen schon die Dreharbeiten für die 17. Staffel. Auf acht neue Folgen dürfen sich die Fans freuen, über den Inhalt und die Besetzung verriet das ZDF bis dato aber noch nichts.

Auch ein weiteres Schicksal im „Der Bergdoktor“-Universum war zum Ende der 16. Staffel ungewiss: Martin Grubers Mutter Lisbeth (Monika Baumgartner) landete im Krankenhaus. Die Fans fürchteten sogar, sie könnte den Serientod sterben. Ronja Forcher klärte aber bereits auf, wie es um diesen „Der Bergdoktor“-Handlungsstrang steht. Verwendete Quellen: Instagram / sigl_hans

