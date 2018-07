Kaum zu erkennen: Harald Glööckler postet Schock-Selfie aus Klinik

So sieht Harald Glööckler gerade nicht aus.

Zugeschwollene Augen und Atemnot: Harald Glööckner postet ein Schock-Foto auf Instagram. Doch was war passiert?

Harald Glööckler: Aufgewacht mit geschwollenem Gesicht

Über Nacht war Glööcklers Gesicht deutlich angeschwollen. Also hieß es für ihn am nächsten Morgen: Ab ins Krankenhaus. Die Ärzte behandeln seine allergische Reaktion mit einer Infusion. Denn die Zeit drängte: „Der Hals begann zuzuschwellen“, erklärt der 53-Jährige in seinem Post. Jetzt heiße es abwarten, bis die Schwellung nachlasse.

Insgesamt fühle er sich körperlich angeschlagen, teilt Glööckler weiter mit. Die Hoffnung bleibt aber: „Aber auf dem Weg der Besserung.“ Jetzt wird gerätselt, was die Allergie und die damit verbundene Schwellung ausgelöst hat. Seine Anhänger wünschen Glööckler gute Besserungen, diskutieren aber auch wild über die möglichen Ursachen.

Sabina Kläsener