„Schönstes Mädchen der Welt“ feierte unlängst 19. Geburtstag - So sieht Thylane Blondeau inzwischen aus

Sie galt einst als das schönste Mädchen der Welt. Am 5.4. wurde Thylane Blondeau 19 Jahre alt. Mit der Zeit hat sie sich natürlich verändert.

Thylane Blondeau wurde schon mit vier Jahren als Nachwuchsmodel entdeckt.

wurde schon mit vier Jahren als Nachwuchsmodel entdeckt. Das französische Mädchen machte als „schönstes Mädchen der Welt“ Schlagzeilen.

Schlagzeilen. Jetzt ist sie 19 Jahre alt und viele stellen sich die Frage: Ist sie immer noch gefragt?

Update vom 5. April 2020: Thylane Blondeau feiert diesen Sonntag ihren 19. Geburtstag. Sie lädt ihre Fans via Instagram zum Live-Kuchenbacken ein. Zudem erinnert sie aus diesem Anlass an ihr berühmtes altes Foto und postet dieses ein weiteres Mal.

Update vom 28. Januar 2020: Das früher als das „schönste Mädchen der Welt“ bezeichnete Model Thylane Blondeau begeistert ihre 3,4 Millionen Follower auf ihrem Instagram-Account immer wieder mit neuen Bildern von sich. Die mittlerweile 18-Jährige zeigt sich auch immer öfter freizügig, so wie auf ihrem neusten Foto. Ihren Fans gefällt das. Einer kommentiert: „Oh mein Gott, du siehst unglaublich aus.“

„Schönstes Mädchen der Welt“ ist nun 18: So sieht heute aus

Erstmeldung vom 14. Januar 2020:

Paris - Schon im zarten Alter von vier Jahren wurde das französische Mädchen Thylane Blondeau als Nachwuchsmodel entdeckt. Damals lief die Tochter von TV-Moderatorin Véronika Loubry (51) und Ex-Fußballer Patrick Blondeau (51) für Star-Designer Jean Paul Gaultier (67) über den Laufsteg - zu sehen auf diesem Instagram-Foto:

Es dauerte nicht lange, bis Thylane auch international bekannt wurde. Mit sechs Jahren machte sie als „das schönste Mädchen der Welt“ Schlagzeilen. Vielleicht erinnert sich so mancher an dieses Gesicht der damaligen Grundschülerin:

Mittlerweile trägt die sechsjährige Alina Yakupova diesen Titel. Eine Psychologin warnt jedoch vor schlimmen Folgen.

„Schönstes Mädchen der Welt“ sorgte mit elf Jahren für einen Skandal

Als sie mit gerade mal elf Jahren geschminkt, in High Heels und Lolita-Pose das Cover der „Vogue“ zierte, sorgte das Nachwuchsmodel für einen handfesten Skandal. Nicht alle waren der Meinung, dass ein kleines Mädchen so abgelichtet werden sollte.

+ Thylane Blondeau im Jahr 2016 bei der Präsentation von Karl Lagerfelds Frühjahr/Sommer-Kollektion. © dpa/Caroline Blumberg

So sieht das einst „schönste Mädchen der Welt“ mittlerweile aus

Und was macht das einst „schönste Mädchen der Welt“ heute? Thylane Blondeau ist inzwischen 18 Jahre alt, also volljährig und nach wie vor ein gefragtes Model. Auf Instagram folgen der an der Elfenbeinküste geborenen Französin satte 3,3 Millionen Menschen. Thylane Blondeau ist für die einflussreichsten Designer der Welt im Einsatz: Dolce & Gabbana, Ralph Lauren oder Tommy Hilfiger - alle sind von der jungen Französin begeistert.

Auch für den im Jahr 2019 verstorbenen deutschen Modeschöpfer Karl Lagerfeld war Blondeau auf dem Laufsteg zu sehen. L’Oreal schnappte sich die Französin schon im Jahr 2016 als Markenbotschafterin. Kein Wunder, wenn man sich die aktuellen Bilder der 18-Jährigen in ihrem Instagram-Account ansieht.

