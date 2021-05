Schulabschluss steht bevor: Prinzessin Amalia spricht über ihre Zukunftspläne

Keine leichte Entscheidung

Prinzessin Amalia der Niederlande absolviert gerade ihr letztes Schuljahr, über ihre Pläne nach dem Abschluss hat sie sich auch schon Gedanken gemacht.

Eindhoven – Viele Schüler und Schülerinnen bereiten sich aktuell auf ihre Abschlussprüfungen vor, Prinzessin Amalia (17) ist eine von ihnen. Seit 2015 besucht die niederländische Thronfolgerin das Christliche Gymnasium Sorghvliet in Den Haag, das in der Nähe von ihrem Wohnsitz Schloss Huis ten Bosch liegt.

Prinzessin Amalias Schulzeit neigt sich dem Ende zu, in wenigen Wochen steht das sogenannte „Eindexamen“ an. Am 17. Mai beginnen die Prüfungen, am selben Tag feiert auch ihre Mutter Königin Máxima ihren 50. Geburtstag. Auf die wichtige Prüfungsphase bereitet sich die Prinzessin intensiv vor, das verriet sie in einem Interview am diesjährigen Königstag: „Ich bin gut vorbereitet, lerne jetzt viel, ich pauke und hoffe, dass sie Fragen stellen, die ich gelernt habe.“ Nach ihrem Schulabschluss will Prinzessin Amalia zunächst eine Auszeit nehmen*, im Gespräch mit der Presse erklärte sie, was auf ihrer Wunschliste ganz oben steht: „Ein bisschen reisen, die Welt entdecken, Dinge tun, die ich in zwanzig Jahren vielleicht nicht mehr tun kann.“ Konkrete Pläne gebe es allerdings noch nicht, Königin Máxima betonte, dass aufgrund der Corona-Pandemie noch nichts festgelegt sei. *24royal.de ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA.