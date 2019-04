Schwer kranker Frank Elstner rührt Moderator: „Herr Böhmermann, Sie haben mich einmal beerdigt“

Frank Elstner in Gespräch mit Jan Böhmermann.

Im Rahmen einer neuen Sendung auf Youtube traf Frank Elstner Jan Böhmermann zum Gespräch. Einen Tag nach seinem schockierenden Parkinson-Geständnis.

Update vom 25. April: Es ist der erste öffentliche Auftritt nach dem Schock-Geständnis: In der Premieren-Folge seiner neuen Youtube-Sendung „Wetten, das war’s..?“ trifft Frank Elstner Jan Böhmermann im Kölner Senftöpfchen Theater zum Gespräch. Und gleich die ersten Szenen haben es in sich: „Herr Böhmermann, Sie haben mich einmal beerdigt“, beginnt Elstner das Gespräch. Böhmermann schluckt, antwortet betroffen: „Nicht persönlich, sondern im Rahmen einer Sendung, die meine Produktionsfirma produziert hat ...“

Frank Elstner: „Einer, der sich von seinem Publikum verabschiedet“

Elstner setzt nach: „Also, es ging damals schon um mein Ende, und heute geht es ja auch um mein Ende, denn es wird eine meiner letzten Sendungen sein. Das heißt, es sitzen zwei an einem Tisch, der eine, der sich langsam aber sicher von seinem Publikum verabschiedet, und der andere, der mitten im Leben steht und einen Riesenerfolg hat.“ Böhmermann ist sichtlich gerührt, schluckt, blinzelt, greift zum Wasserglas. Es sind Worte wie Blei vor dem Hintergrund der am Vortag bekannt gewordenen Parkinson-Erkrankung des Showmasters. Fast eine Stunde lang reden die beiden anschließend angeregt und ausführlich über aktuelle Themen, doch über allem hängt das Damokles-Schwert der dramatischen Enthüllung vom Vortag.

Frank Elstner schwer erkrankt: TV-Legende macht Schock-Geständnis im Interview

Berlin - Im Interview mit der Zeitung „Die Zeit“ machte TV-Moderator Frank Elstner nun ein trauriges Geständnis. Der Erfinder von „Wetten, dass...?“ erkrankte an Parkinson. Vor fünf Jahren ahnte der 77-Jährige bereits, dass etwas nicht stimme. Damals bemerkte er: „Als ich ein Wasserglas nahm, zitterte ich.“ Vor drei Jahren folgte dann die Diagnose, doch außer seiner Familie und seinen engsten Freunden wusste bislang niemand von der Krankheit.

Frank Elstner an schwerer Krankheit erkrankt: Moderator macht Geständnis

Häufige Beschwerden wie Gedächtnisschwierigkeiten oder Schluckbeschwerden habe Elstner bislang noch nicht, doch geht die Krankheit nicht spurlos an ihm vorbei. "Doch wenn ich heute Morgen meine Pille nicht genommen hätte, würde ich jetzt mehr zittern. Wenn ich eine nehme, dann hält es wieder ein paar Stunden. Ich hoffe, dass das noch ein paar Jährchen so geht“, erklärt die TV-Legende in dem Interview. Trotzdem versuche Elstner sich von der Krankheit nicht zu sehr beeinflussen zu lassen, schließlich sei er ein "Weltmeister im Verdrängen".

Frank Elstner schwer erkrankt: „Ich bin nicht fürs Fernsehen gebaut“

In dem bewegenden Inteview zeigt sich Elstner ganz nachdenklich, fragt sich, ob an seiner gesundheitlichen Verfassung auch seine TV-Karriere schuld sein könnte. „Ich bin nicht fürs Fernsehen gebaut. Ich habe ein kaputtes Auge, so fängt's schon mal an.“ Er sei ein verhältnismäßig introvertierter Mensch, habe sich zum Rausgehen immer zwingen müssen. „Ich habe den Frank Elstner immer nur gespielt“, gesteht Elstner dann.

Trotz seiner schweren Erkrankung will sich der 77-Jährige jedoch nicht aus der Öffentlichkeit zurückziehen. Am 25. April startet auf YouTube seine neue Talkshow "Wetten, das war's..?". Wie der Moderator in dem Interview gesteht, hoffe er, dass schon bald ein natürlicher Umgang mit seiner Krankheit Einzug halten wird. „Dann zittere ich halt“, zeigt sich Elstner optimistisch. Jedes Jahr, dass dazukomme, sei ein Bonusjahr für ihn.

Video: Damals schon Verdacht auf Parkinson bei Frank Elstner