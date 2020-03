Schwesta Ewa: Rapperin schreibt besondere Nachrichten aus dem Gefängnis

Kurz ist es um Schwesta Ewa ruhig geworden. Jetzt verschickt die aus Frankfurt bekannte Rapperin ganz besondere Nachrichten aus dem Gefängnis.

Seit Januar 2020 sitzt Schwesta Ewa im Knast

im Knast Die Rapperin ist über die Grenzen von Frankfurt hinweg bekannt

ist über die Grenzen von hinweg bekannt Ein Fan bekam eine besondere Botschaft von ihr

Frankfurt - Es ist ruhig geworden um Schwesta Ewa. Seit Mitte Januar ist sie im Knast. Die aus Frankfurt bekannte Rapperin sitzt in der JVA Willich eine zweieinhalbjährige Haftstrafe ab. Angeklagt war sie wegen Steuerhinterziehung, 35-facher Körperverletzung und sexueller Verführung Minderjähriger. Jetzt überrascht sie einen Fan mit einer Nachricht aus dem Gefängnis.

Schwesta Ewa: Neuigkeiten von der aus Frankfurt bekannten Rapperin

Wie das Portal Tag24 berichtete, enthielt eine Story auf dem Instagram-Profil von Schwesta Ewa ein vielsagendes Foto. Ein Briefumschlag mit dem Absender der JVA Willich ist zu erkennen. Darunter der Text: „Habe heute einen herzzerreissenden Brief von Ewa bekommen in dem drin steht das ihr die tage auch einen bekommen (sic).“

Es können sich also noch mehr Fans von Schwesta Ewa demnächst über Post freuen. Zuvor hatte bereits ihr Bruder die Adresse der aus Frankfurt bekannten Rapperin veröffentlicht. Fans können ihr auf diese Art Nachrichten zukommen lassen. Der Briefverkehr von Schwesta Ewa unterliegt aber der Überwachung der JVA. Damit wird gewährleistet, dass keine verbotenen Gegenstände wie Drogen, Geld oder Simkarten in die Hände von Gefangenen gelangen.

Schwesta Ewa: Fans und Promis solidarisierten sich mit Rapperin

Einen Brief zu schreiben, bleibt der einzige direkte Kontakt der Fans mit Schwesta Ewa. Ihr Instagram-Profil wird derzeit von ihrem Platten-Label gesteuert. Einmal hat sich die aus Frankfurt bekannte Rapperin Schwesta Ewa schon mit einem emotionalen Lebenszeichen über ihr Label gemeldet. Sie dankte ihren Fans für die Unterstützung.

Diese hatten sich in einer Petition mit mehr als 87.000 Unterzeichnern dafür stark gemacht, dass Schwesta Ewa in eine JVA mit Mutter-Kind-Einrichtung untergebracht wird – Bisher ohne Erfolg. Nicht nur die Fans, auch viele Promis wie Pietro Lombardi hatte das Schicksal der Rapperin nicht kaltgelassen. Als klar war, dass Schwesta Ewa ohne ihr Kind in den Knast muss, hatte sie einen emotionalen Instagram-Post veröffentlicht, in dem sie über ihre Ängste sprach.

Schwesta Ewa schreibt Briefe aus dem Knast

Jetzt haben ihre Fans also eine weitere Möglichkeit Schwesta Ewa ihre Solidarität zu bekunden. Wie laut Tag24 in der Instagram-Story zu lesen war, sollen die Fans aber eine extra Briefmarke beifügen, damit die Aus Frankfurt bekannte Rapperin ihnen auch antworten kann. Eines ist klar, wenn es so viele Brieffreunde, wie Petitions-Unterzeichner werden, wird Schwesta Ewa im Knast bestimmt nicht langweilig.

Von Sophia Lother