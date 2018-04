Shawn Mendes über Fußball-Star: „Ich wollte immer wie er sein“

Die Meisten haben bei der Fußball-Weltmeisterschaft ein Land, dem sie die Daumen drücken. Popsänger Shawn Mendes hat gleich zwei Favoriten - und ein Vorbild.

Berlin - Der kanadische Popsänger Shawn Mendes (19) drückt bei der Fußball-Weltmeisterschaft in Russland gleich zwei Teams die Daumen. „Ich schaue vor allem auf Portugal und England. Meine Eltern kommen aus diesen beiden Ländern. Am Ende bin ich aber eher für Portugal, weil Cristiano Ronaldo mein Lieblingsspieler ist. Ich wollte immer wie er sein“, sagte Mendes der Deutschen Presse-Agentur in Berlin.

Der Musiker („Stitches“, „Mercy“) erklärte, er habe als Junge sechs Jahre lang Fußball gespielt. „Ich habe es geliebt. Dann habe ich Hockey probiert und am Ende die Gitarre für mich entdeckt. Die hat dann alles geschlagen.“

Mendes gehört für das US-Magazin „Time“ zu den derzeit einhundert einflussreichsten Persönlichkeiten der Welt. Der Kanadier wird am 24. April auf der jährlichen Gala des Magazins auftreten und will bald sein drittes Album veröffentlichen.

Lesen Sie auch: Überraschendes Outing von Star-DJ Felix Jaehn

dpa