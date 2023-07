Diese strengen Regeln und Verbote gelten bei der „Giovanni Zarrella Show“

Von: Jonas Erbas

In der „Giovanni Zarrella Show“ steht am Samstagabend (22. Juli) eine große Schlager-Sommerparty an – die unterliegt allerdings strengsten Regeln …

Dortmund – Hinter den Kulissen der „Giovanni Zarrella Show“ herrscht kurz vor der Ausstrahlung (22. Juli, ab 20.15 Uhr im ZDF) geschäftiges Treiben, immerhin soll am Samstag in der Dortmunder Westfalenhalle nicht nur eine ausgelassene Sommerparty, sondern die bisher spektakulärste Ausgabe der ZDF-Sendung steigen. Damit alles glattgeht, müssen sich die Gäste allerdings an strenge Regeln halten.

Strenge Regeln bei „Giovanni Zarrella Show“ in Dortmund

Mit Maite Kelly (43), Semino Rossi (61), Ben Zucker (39), Michelle (51), Nino de Angelo (59) oder Bernhard Brink (71) hat Giovanni Zarrella einmal mehr die ganz großen Namen der Schlagerwelt in seine ZDF-Show eingeladen. Dort werden am Samstag auch internationale Stars auftreten, darunter Grammy-Gewinner und Popstar Michael Bolton (70) sowie die britische Kultband Simply Red.

Bei so viel Promi-Präsenz müssen sich die „Giovanni Zarrella Show“-Fans vor Ort allerdings auf einige Einschränkungen und Verbot gefasst machen: „Aus Sicherheitsgründen dürfen keine Jacken, Mäntel, Rucksäcke und Taschen größer A4, Kameras, Plakate und Transparente größer A3 mit in den Saal genommen werden“, zitiert derwesten.de die ZDF-Regeln in der Westfalenhalle. Größere Rucksäcke oder Taschen müssen dementsprechend zu Hause oder im Auto bleiben.

„Giovanni Zarrella Show“: Gäste am 22. Juli Maite Kelly, Kerstin Ott, Semino Rossi, Ella Endlich, Ben Zucker, Michelle, Nino de Angelo, Claudia Jung, Nik P., Bernhard Brink, Oli.P, Anna-Carina Woitschack, Heinz Rudolf Kunze, Anna-Maria Zimmermann, Mickie Krause, Sonia Liebing, Michael Holm, Ramon Roselly, Simply Red, Michael Bolton, Ricchi e Poveri

Zuschauer müssen bei Giovanni Zarrella (fast) durchgehend auf ihren Sitzen bleiben

Weiter heißt es: „Es handelt sich um eine TV-Liveshow mit viel Kamera- und Pyrotechnik, aus diesem Grund ist es untersagt, während der Veranstaltung seinen festen Sitzplatz zu verlassen (außer für Toilettengänge).“ Zudem darf bei der „Giovanni Zarrella Show“ weder gegessen noch getrunken werden. Das Trinken sei lediglich im Foyer möglich, so das ZDF.

Die Sitzplätze vor Ort müssen zudem bis allerspätestens 19.45 Uhr besetzt werden, die Show selbst startet dann eine halbe Stunde später. Für Aufsehen sorgt derzeit ein Gast des Deutsch-Italieners: Für Giovanni Zarrella hatte Anna-Carina Woitschack (30) bei „Immer wieder sonntags“ abgesagt – obwohl sie vermutlich doch hätte auftreten können … Verwendete Quellen: derwesten.de, bunte.de, zdf.de