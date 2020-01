Sidney Hoffmann meldet sich aus der Pause zurück - Foto bei Instagram aufgetaucht

Sidney Hoffmann aus Dortmund meldet sich bei Instagram zurück. Er postet ein Foto bei Instagram und seine Fans freuen sich riesig.

Sidney Hoffmann hatte im Januar eine Social Media-Pause eingelegt.

Nun meldet er sich überraschend mit einem Foto aus Dortmund zurück.

Auch seine Freundin Lea hat eine wichtige Nachricht an ihre Follower auf Instagram.

Dortmund - Sidney Hoffmann (40) lässt seine Fans normalerweise nicht nur in der TV-Sendung "Die PS-Profis" an seiner Leidenschaft für Autos teilhaben, sondern teilt auf Instagram auch private Fotos. Zuletzt war es allerdings still geworden um den beliebten Tuning-Star aus Dortmund. Das berichtet RUHR24*.

Sidney Hoffmann posiert in Dortmund für seine Follower

Doch nun meldet er sich überraschend zurück. Auf Instagram hat Sidney Hoffmann, dessen Freundin eine Moderatorin bei Sat.1 ist, nun überraschend ein neues Foto gepostet.

Auf dem Instagram-Bild, das er am Samstag (11. Januar) veröffentlicht hat, posiert er lässig mit Kappe und schwarzem Sweatshirt auf einer Steintreppe in Dortmund. Dazu trägt er goldene Turnschuhe und eine schwarze Jogginghose.

Deshalb war es still um den Autotuner aus Dortmund

Zu dem Foto liefert Sidney Hoffmann außerdem die Begründung dafür, warum seine Fans und Follower nun schon seit einer geraumen Zeit auf ein Lebenszeichen des Autotuners aus Dortmund warten mussten.

Er habe im Jahr 2020 bislang analog, also ohne Smartphone und Social Media verbracht. Doch nun sei er wieder aktiver auf Instagram unterwegs, was vor allem seine Fans freut.

Fans von Sidney Hoffmann feiern Foto aus Dortmund

Knapp 10.000 Likes hat Sidney Hoffmann aktuell für sein Foto aus Dortmund erhalten und die Freude über sein Comeback auf Social Media scheint ungebrochen.

"Warten schon auf neue Bilder" und "Schön, dass du auch wieder da bist" lauten nur einige der unzähligen positiven Kommentare zu dem neuen Post auf Instagram.

Sidney Hoffmann: Tuning-Star mit erfolgreichem Jahr 2019

Zuvor hatte Sidney Hoffmann am 1. Januar eine Collage aus neun verschiedenen Bildern mit seinen Followern auf Instagram geteilt, auf denen er sich beispielsweise mit seiner Lebensgefährtin auf der USA-Reise zeigt, die das Liebespaar 2019 zusammen unternommen hatte.

Doch auch beruflich war das vergangene Jahr äußerst erfolgreich für den Autotuner und TV-Moderator. Denn er war nicht nur Teil der Jury beim Auto-Wettbewerb "Goldenes Lenkrad".

Sidney Hoffmann hatte 2019 auch eine eigene neue Show auf DMAX bekommen. Während der 40-Jährige zuvor auf Sport1 zu sehen war, schlug er mit der Sendung "Sidneys Welt" ein neues Kapitel in seiner Karriere auf. Zudem hatte sich Tuning-Star Sidney Hoffmann im Dezember eine kuriose Aktion für seine Fans überlegt.

Video: Doppelsieg für Audi beim "Goldenen Lenkrad" - Der A1 und der e-tron gewinnen ihre Klassen

Mehr Zeit zu zweit? Freundin Lea macht wie Sidney Hoffmann eine Social Media-Pause

Auch seine Freundin Lea Rosenboom hatte sich kürzlich mit einem Selfie aus Dortmund gemeldet und geschrieben, dass sie aktuell seltener auf der Social Media-Plattform unterwegs ist. "Manchmal hat man eben gaaaanz viele andere Dinge, um die man sich kümmern muss", begründet die Moderatorin ihre Entscheidung.

Aktuell veröffentlicht sie vor allem ältere Urlaubsfotos und zeigt sich dort auch im weißen Bikini vor dem Meer bei Sonnenuntergang.

Von Malin Annika Miechowski