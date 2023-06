Sie gibt „RTL aktuell“-Chef Halt: Peter Kloeppels Frau ist seit 30 Jahren an seiner Seite

Peter Kloeppel ist eines der bekanntesten Gesichter der deutschen TV-Landschaft. Nur die wenigsten wissen, wie das Privatleben des RTL-Moderators aussieht: Diese Frau ist seit mehr als 30 Jahren an seiner Seite.

Bonn – Seit mehr als 35 Jahren arbeitet Peter Kloeppel (64) beim Sender RTL und gehört zu den bekanntesten und beliebtesten Moderatoren des deutschen Fernsehens. Doch nicht nur beruflich scheint es bei ihm zu laufen, auch privat ist ihm offenbar ein Glücksgriff gelungen: Kloeppel ist seit rund 30 Jahren mit seiner Ehefrau, einer US-Amerikanerin verheiratet.

Peter Kloeppel lernte seine Frau als Korrespondent in New York kennen

Der in Frankfurt am Main geborene Moderator ist eigentlich studierter Diplom-Agraringenieur, besuchte aber von 1983 bis 1985 die Henri-Nannen-Journalistenschule in Hamburg. Ab 1985 arbeitete er im Bonner Studio von RTLplus, wurde zum Studioleiter und ging ab 1990 als USA-Korrespondent für den Sender nach New York.

In dieser Zeit lernte Kloeppel auch seine heutige Ehefrau kennen, die aus Minnesota stammende Fernsehproduzentin Carol Sagissor. Sie trafen 1990 in Washington, D.C. aufeinander, 1993 heiratete das Paar. 1996 wurden die Kloeppels Eltern einer Tochter namens Geena Kaye.

Peter Kloeppels Tochter startet als Sängerin durch

Geena Kaye Kloeppel geht ihren ganz eigenen Karriereweg, nicht im Journalismus oder TV: Die Tochter von Peter und Carol Kloeppel zog 2014 nach New York City und startet dort als Musikerin durch.

Carol Kloeppel arbeitet inzwischen als Online-Redakteurin beim Bonner „General-Anzeiger“. Dort wohnen Peter Kloeppel und seine Ehefrau auch nach wie vor.

Peter Kloeppel ist nicht nur erfolgreich als TV-Moderator, sondern auch im Privatleben. Seit über 30 Jahren geht er mit der US-Amerikanerin Carol Sagissor durchs Leben © IMAGO / localpic & IMAGO / Horst Galuschka

Im Gespräch mit „Wunderweib“ schwärmte der TV-Moderator einst über Carol: „Sie ist eine tolle Frau! Sie ist fröhlich, liebevoll, intelligent. Sie ist das, was man sich als Ehemann wünscht. Eine treusorgende Mutter natürlich auch. Sie hat immer gute Ideen. Für mich ist sie einfach ein Sonnenschein.“

Im Laufe seiner Karriere hat Peter Kloeppel schon einiges erlebt. Die Nachrichten moderierte er einmal sogar wegen eines Stromausfalls im Dunkeln. Auch seinen Kollegen Maik Meuser und Ulrike von der Groeben erlebten eine Panne, wegen der „RTL aktuell“ sogar abgebrochen werden musste. Verwendete Quellen: Wunderweib