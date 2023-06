„Die trinkt nix, das ist ADHS“: Andreas Ellermann mit dringendem Appell gegen Naddel-Kritik

Von: Volker Reinert

Multimillionär Andreas Ellermann hat sich nach Kritik an Nadja Abd el Farrag auf Instagram geäußert. Er reagiert auf ein Video, in dem Naddel unangeschnallt im Auto sitzt.

Köln – Naddel (58) geht unter die Schlagersängerinnen. Das gab der Unternehmer Andreas Ellermann (58) bereits am Donnerstag (22. Juni) auf seinem Instagram-Kanal bekannt. Ellermann, der die Ex-Freundin von Dieter Bohlen (69) schon seit Längerem unterstützt, hat mit der 58-Jährigen den bekannten Rex-Gildo-Song „Hossa“ im Tonstudio aufgenommen. Beim „Schlagermove“ am 7. und 8. Juli in Hamburg – bei dem bis zu 500.000 Schlager-Fans erwartet werden – wird Nadja Ab del Farrag als Sängerin auftreten. Doch schon im Vorfeld muss sich Naddel mit scharfer Kritik auseinandersetzen.

Naddel auf Autobahn nicht angeschnallt - Ellermann hat Antwort parat

Ellermann reagiert in seinem neuen Video auf die vermehrte Kritik gegenüber Naddel. So saß Nadja Ab del Farrag bei einer Autofahrt nach Bremen auf der Autobahn auf der Rückbank und war dabei nicht angeschnallt. Der Multimillionär rechtfertigt sich nun auf Instagram, wobei dieser erneut in einem fahrenden Auto zu sehen ist: „Guten Morgen liebe Freunde, guckt mal hier ‚Ich bin angeschnallt‘, das wollte ich nur einmal sagen. Das eine Video, ja, da sagten sie, meine hintere Beifahrerin war nicht angeschnallt.“

Der 58-Jährige erklärt mit einer äußerst besonderen Argumentation, wieso sein Schützling das Risiko eingegangen ist, sich nicht anzuschnallen: „Das hängt damit zusammen, ihr war übel von den vielen Kommentaren, die man da so gelesen hat im Internet und da hat sie gesagt ‚da schnall’ ich mich doch gleich mal wieder ab‘. Ist dann zulässig, wenn man sich abschnallt, wenn es einem nicht so gut geht.“

Nadja Abd el Farrag: Ihre Beziehung zu Dieter Bohlen Nadja Abd el Farrag wurde am 5. März 1965 in Hamburg als Tochter einer Deutschen und eines Sudanesen geboren. Bekanntheit erlangte sie vor allem durch ihre Beziehung zu Pop-Titan Dieter Bohlen (69) (von 1989 bis 1996 und von 1997 bis 2001). Kennengelernt haben sich die beiden durch Dieter Bohlens Musikprojekt „Blue System“. Naddel war in der Band als Backgroundsängerin engagiert worden. Im Jahr 1996 - als Naddel und Dieter Bohlen kurzzeitig getrennt waren - lernte der „Modern Talking“-Sänger Verona Feldbusch (heute Verona Pooth) kennen, die er sogar heiratete. Nach einer vierwöchigen Ehe erfolgte die Trennung. Kurze Zeit später kam Bohlen wieder mit Nadja Abd el Farrag zusammen.

Laut Ellermann trinkt Naddel „keinen Schluck Alkohol“

Dann erklärt Ellermann: „Ich wollte euch nur sagen, die Nadja trinkt keinen Schluck Alkohol. Die ganze Zeit, wo ich mit ihr zusammen bin, trinkt sie keinen Schluck Alkohol. Sie hat ADHS (Anm. d. Red.: Aufmerksamkeitsdefizit-/Hyperaktivitätsstörung) und was die Leute da schreiben, finde ich absolut eine Schweinerei: ‚Die Alte ist besoffen und was soll das denn‘. Ihr müsst mal überlegen bevor ihr sowas schreibt und euer Gehirn mal einschalten, die trinkt nix, das ist ADHS, so ein bisschen überdreht.“

Der Multimillionär freut sich indes schon auf Naddels Start ins Schlager-Universum und richtet einen dringlichen Appell an alle Hater: „Sie singt super und wir haben das partymäßig aufgenommen und werden auch durchstarten. Das könnt ihr uns nicht verbieten und lasst die Frau zufrieden. Sie macht ihre Arbeit und sie macht ihr Ding.“ Ob der Auftritt bei „Schlagermove“ gut glückt bleibt abzuwarten. In der Sendung „Volles Haus“ sorgte Nadja Abd el Farrag allerdings für einen wirren Auftritt. Verwendete Quellen: Instagram/andreasellermann