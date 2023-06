Sie macht lieber selbst Fotos: Prinz Williams Frau Kate von Starfotografen zerrissen

Herzogin Kate übernimmt als Hobbyfotografin die Bilder ihrer Kinder gerne selbst – das gefällt einem professionellen Royal Fotografen überhaupt nicht.

London – John Swannell ist seit über vier Dekaden ein bekannter britischer Fotograf und war regelmäßig für die Königsfamilie tätig. Dass Herzogin Kate (41) mit ihrer Fotoleidenschaft ihm nun sozusagen die Jobs wegnimmt, sieht er offenbar gar nicht gerne.

Royals-Fotograf überrascht mit Seitenhieb gegen Kate Middleton: „Sie ist keine großartige Fotografin“

In einem Interview mit der „Daily Mail“ erklärte der royale Fotograf schon vergangenes Jahr das Problem: „All die Arbeiten, die ich für die Royals gemacht habe, haben meiner Karriere geholfen. Heutzutage würde jemand wie ich keine Chance haben. Diese Chancen sollten jungen, englischen Fotografen gegeben werden.“

Dass Kate Middleton den „jungen englischen Fotografen“ die Arbeit und damit Chancen nimmt, hat aber auch gute Gründe. Die Hobbyfotografin hat als engste Bezugsperson den besten Zugang zu ihren eigenen Kindern – und damit auch die schönsten Motive. „Andererseits hat Kate natürlich recht, es selbst zu machen“, gibt selbst der Profi zu. Einen Seitenhieb auf die Talente der Prinzessin kann er sich nicht verkneifen: „Sie ist keine großartige Fotografin, aber sie knipst einfach drauflos und bei Kindern ist es leichter, wenn man sie kennt.“ Ein Kompliment klingt anders.

Prinzessin Kate ist das erste Mitglied der königlichen Familie, das die Bilder ihrer Kinder selbst schießt. 2015 veröffentlichte sie die ersten Babyfotos der neugeborenen Charlotte (8) in den Armen ihres großen Bruders (9), Prinz George. Regelmäßig stammen die Bilder von Geburtstagen ihrer Kinder oder auch Prinz William (40) aus ihrer Kamera.

Kate Middleton knipst lieber selbst: Kein Markt für Paparazzi-Fotos?

Der offizielle Account zeigt mittlerweile zahlreiche Arbeiten von Kate hinter der Kamera: Die Kinder, die auf ihrem Vater, Prinz William, toben, die Kinder beim Spielen in den Sommerferien am Strand oder bei ihren ersten Tagen im Kindergarten. Erfahrung hat die Prinzessin damit auch schon länger – schon ihre Abschluss an der Uni drehte sich um Fotografie.

Die Bilder ihrer Kinder selbst zu machen, hat für die Royals den zusätzlichen Vorteil, dass sie die Kontrolle darüber behalten, was von ihnen veröffentlicht wird. Die Royal-Expertin Camilla Tominey nennt dieses Vorgehen „einzigartig“ und erklärte, dass es mittlerweile gar keinen Markt mehr gäbe für Paparazzi-Fotos der royalen Kids.

Apropos Kate Middleton: Prinz William reagiert ausgesprochen unfreundlich, als Kate Middleton ihn – in seinen Augen – zu lange warten lässt. Arme Prinzessin, vor aller Augen behandelt er sie von oben herab.