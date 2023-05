Klarer Sieger im Quotenduell zwischen „Dr. Mertens“ in der ARD und „Bauer sucht Frau“ bei RTL

Von: Florian Schwartz

Am Dienstag (16. Mai) gab es mit „Tierärztin Dr. Mertens“ und „Bauer sucht Frau“ wieder ein breit gefächertes TV-Programm. Dabei gab es einen eindeutigen Zuschauerfavoriten.

Berlin – Guckt Deutschland lieber Arztserien oder Kuppelshows? Beim Kampf um die Einschaltquoten gingen am Dienstagabend (16. Mai) gleich zwei beliebte Sendungen ins Rennen. Parallel zur ARD-Serie „Tierärztin Dr. Mertens“ lief auf RTL „Bauer sucht Frau International“. Jetzt hat dwdl.de ermittelt, welche Sendung die meisten Zuschauer hatte.

„Dr. Mertens“ gegen „Bauer sucht Frau“: So lief das Duell ab

Schon seit acht Staffeln kümmert sich Schauspielerin Elisabeth Lanz (51) in der Rolle von Tierärztin Dr. Susanne Mertens um die jungen und alten Patienten des Leipziger Zoos. In Folge 90 ging es am Dienstagabend jetzt zur Sache: Hausschwamm, Spannungen mit Tochter Luisa und Selbstzweifel stellen das Leben der Tierärztin auf den Kopf. Doch reichte das aus, die Zuschauer an den Bildschirmen zu halten?

Gleichzeitig ging es auch beim Privatsender RTL emotional zur Sache. In der sechsten Folge von „Bauer sucht Frau International“ kam es zu einer vorsichtigen Annäherung zwischen Pferdehofbesitzer Tom (60) und seiner Auserwählten. Und für auch für Karl-Heinz (67) wurde es konkret. Für den Olivenbauer ging die Hofwoche in Italien zu Ende. Nun musste eine Entscheidung gefällt werden, ob es für ihn und seine Herzensdame reicht.

ARD oder RTL? Klarer Favorit beim Quoten-Duell

Das Ergebnis steht fest. Beim Gesamtpublikum schnitt am Dienstagabend „Tierärztin Dr. Mertens“ am besten ab. Mit einer Quote von 4,20 Millionen Zuschauern schaffte es die Serie aufs Siegertreppchen der Prime-Time-Unterhaltung. Die RTL-Kuppelshow „Bauer sucht Frau International“ dagegen verfolgten nur 2,76 Millionen Zuschauer.

„Bauer sucht Frau“ oder „Tierärztin Dr. Mertens“? Eine der beiden Sendungen kam beim Publikum am Dienstagabend eindeutig besser an. © RTL/RTL+; Steffen Junghans/ARD/dpa (Fotomontage)

Im Ranking um den höchsten Marktanteil ging am 16. Mai jedoch das ZDF als klarer Sieger hervor. Der Mainzer Sender hatte es unter anderem mit den „Rosenheim-Cops“ oder „SOKO Köln“ auf einen gesamten Marktanteil von 13,3 Prozent gebracht – gefolgt von der ARD (11,5 Prozent) und RTL (9,0 Prozent). In der Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen schnitt dagegen „Joko & Klaas gegen ProSieben“ am besten ab. Letzte Woche gab es im Quotenduell zwischen „Bauer sucht Frau“ und den „Rosenheim Cops“ eine klare Entscheidung. Verwendete Quellen: dwdl.de, das erste.de, tvnow.de