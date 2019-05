Siegfried und Roy machen Urlaub am Tegernsee - dann wird Roy plötzlich sehr krank

Siegfried und Roy 2013 in München. Die beiden Magier sind Stammgäste am Tegernsee.

So haben sich die beiden Magier Siegfried und Roy ihren Urlaub am Tegernsee nicht vorgestellt. Sie stiegen in einem Luxushotel ab - plötzlich wurde Roy sehr krank.

Rottach-Egern - Eigentlich ist der Tegernsee für das weltberühmte Magier-Duo Siegfried Fischbacher (79) und Roy Horn (74) ein beliebter Rückzugsort. Regelmäßig zieht es die beiden Wahl-Amerikaner an den Tegernsee. Im Hotel Bachmair-Weissach in Kreuth-Weissach am Tegernsee sind sie gern gesehene Stammgäste. Mehrmals unterzogen sich Siegfried und Roy am Tegernsee einer Verjüngungskur bei Dr. Claus Martin. Auch im bekannten Bräustüberl Tegernsee waren sie immer gern gesehene Gäste.

Vor Kurzem steuerten die beiden wieder den Tegernsee an. Diesmal buchten sie laut Bild-Informationen eine Suite im Luxushotel Überfahrt in der Egerner Bucht am Tegernsee. Wieder wollten sie Kraft tanken in ihrem Tegernseer Tal und sich vom Trubel in Las Vegas erholen. Ganz heimlich, ohne Aufsehen. Siegfried wollte sich hier außerdem von seinem Leibarzt durchchecken lassen.

Siegfried und Roy am Tegernsee: Plötzlich bekommt Roy eine Lungenentzündung

Doch laut Bild kam alles anders. Roy, der seit einem Tiger-Angriff 2003 halbseitig gelähmt ist, wurde plötzlich sehr krank. Eine ausgewachsene Lungenentzündung fesselte den Magier an sein Bett im Seehotel Überfahrt. Das Seehotel Überfahrt möchte auf Anfrage unserer Redaktion wie üblich keine Informationen über seine Gäste herausgeben.

Bild hat mit Siegfrieds Schwester Dolore gesprochen, die bestätigt, dass er von Rottacher Ärzten betreut wurde. Ins Krankenhaus musste er bisher nicht. Wahrscheinlich, so mutmaßt Siegfrieds Schwester, habe er sich die Krankheit über die Klima-Anlage auf dem langen Atlantik-Flug geholt.

Offenbar sind die beiden inzwischen in ein Hotel in München umgezogen. Dort bangt man weiter um Roys Gesundheit. An einen Heimflug ist bisher nicht zu denken.

