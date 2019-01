Silbereisen als Traumschiff-Kapitän sorgt für Shitstorm - sogar von Kollegen

Florian Silbereisen ist der neue Kapitän auf dem ZDF-Traumschiff. Fans sind entsetzt und Urgestein Heide Keller versteht die Welt nicht mehr.

Sascha Hehn (64) als Kapitän Burger verlässt „Das Traumschiff“ auf ZDF. Damit geht eine Ära zu Ende, die viele Traumschiff-Fans nachtrauern. Die Nachricht, dass Moderator und Schlagersänger Florian Silbereisen (37) als neuer Kapitän auf dem Traumschiff das Steuer übernimmt, streut nur noch mehr Salz in die Wunde. Viel mehr noch: Es ist „ein Schlag ins Gesicht“. Sind die vielen negativen Reaktionen eine Warnung, dass Florian Silbereisen als Kapitän im Quotenmeer untergehen wird? Oder kann er sich mit dem Traumschiff über Wasser halten?

„Das Traumschiff“ (ZDF): Florian Silbereisen spaltet die Traumschiff-Fans

Es ist offiziell von ZDF bestätigt: Florian Silbereisen löst als Max Prager den bisherigen Traumschiff-Kapitän Viktor Burger (Sascha Hehn) ab. Eine Nachricht, die viele Fans entsetzt und dazu bringt, ihren Ärger in den sozialen Netzwerken Luft zu machen. Eigentlich kein Wunder, wenn man sich alleine schon die Twitter-Umfrage von „Kapitän Burger“ (@Traumschiff) anschaut. Auf die Frage, warum die Menschen „Das Traumschiff“ schauen, ist die häufigste Antwort „Der Captn“ mit 37%. Sascha Hehn hat eine große Fan-Gemeinde, die nicht so einfach von einem neuen Kapitän zu überzeugen ist. Und auch der Kapitän selbst hatte einen anderen Nachfolger im Sinn.

Warum schauen Sie das #Traumschiff? — Kapitän Burger (@Traumschiff) 26. Dezember 2018

Viele hätten sich vermutlich mit der Zeit an einen neue Traumschiff-Kapitän gewöhnt bzw. gewöhnen müssen, aber die Besetzung durch Schlagersänger Florian Silbereisen scheint die denkbar schlechteste Wahl zu sein, wenn man sich die Meinung der Fans anzieht:

Viele machen auf Kosten von Florian Silbereisen Titanic- und Helene Fischer-Witze. Letztere will er übrigens nicht als beste Freundin missen. Bei so manchen Usern herrscht auch noch die Hoffnung, dass es sich nur um einen verfrühten Aprilscherz handelt.

Auch unter dem Facebook-Post der ZDF zum Traumschiff-Kapitänswechsel herrscht schlechte Stimmung. Hier musste das ZDF sogar gezielt Kommentare löschen, da nicht sachlich kritisiert, sondern sogar beleidigt wurde.

Immerhin gibt es auch sachliche Fans, die die Verantwortlichen und Florian Silbereisen nicht direkt kreuzigen wollen. Hin und wieder finden sich auch Erklärungen, warum der der Ex von Helene Fischer kein Traumschiff-Kapitän sein sollte:

Es wird wieder zwei Gruppen geben, pro und con. Ich zähle mich zur zweiten und finde diese Entscheidung sehr enttäuschend. Wenn ich mir vorstelle das er Tipps und Lebensweisheiten vermitteln soll... Nee, beim besten Willen, keine gute Wahl. — René (@rene_laeuft) 25. Januar 2019

Vereinzelnd findet sich sogar etwas Vorfreude auf Florian Silbereisen als Kapitän:

Freue mich sehr für den Flori, er hatte es zuletzt ja auch nicht leicht. In mit seinen jungen Jahren, kann er das #Traumschiff noch Jahrzehnte lang durch die Weltmeere führen - schön! — torb_o (@torb_o) 25. Januar 2019

Florian Silbereisen als neuer Traumschiff-Kapitän im ZDF - Heide Keller (Beatrice) ist entsetzt

Die Tatsache, dass der Sänger und Moderator Florian Silbereisen kein ausgebildeter Schauspieler ist, stört nicht nur die Fans der ZDF-Serie. Laut Bild.de äußerte sich unter anderem Schauspieler Timothy Peach (55) nicht gerade begeistert zu der neuen Traumschiff-Besetzung des Kapitäns: „Ein Schlag ins Gesicht für jeden ausgebildeten Schauspieler.“ Schauspieler Sven Martinek (54) verpackte seinen Ärger etwas amüsanter, aber mit deutlicher Botschaft: „Zu viel Silber und Eisen an Bord kann ein Schiff schnell in die Tiefe ziehen.“

+ Heide Keller (Beatrice) ist wenig begeistert über die neue Besetzung des Kapitäns durch Florian Silbereisen. © Angelika Warmuth/dpa Gegenüber der Bild äußerte sich auch Heide Keller (76), die viele Jahre als Chef-Stewardess Beatrice auf dem Traumschiff für Recht und Ordnung sorgte. Sie hat kein Verständnis für die Wahl von Florian Silbereisen: „Ich hab ihn zwar als sehr netten Menschen kennengelernt. Wer immer auch diese Entscheidung getroffen hat, sie haben es auch geschafft, ,Wetten, dass..?‘ an die Wand zu fahren.“ Für sie steht „Das Traumschiff“ für Märchen und einen Kapitän als Prinzen. Dieser hat dabei die große Verantwortung für viele Menschen, was sie sich bei Florian Silbereisen dem Anschein nach nicht vorstellen kann. Sie kritisiert damit, wie die meisten, die Entscheidung des ZDF scharf und erntet bestätigende Worte. Es sind sich also viele Traumschiff-Fans, aber auch Schauspieler einig.

ZDF erntet Kritik - Was sagt Florian Silbereisen zur Traumschiff-Rolle?

Kritik hin oder her. Florian Silbereisen wird als Max Prager neuer Kapitän des Traumschiffs - und das ohne schauspielerische Ausbildung. Das Erbe des beliebten Sascha Hehn als Viktor Burger ist damit nicht nur riesig, sondern auch eine schauspielerische Herausforderung für den Moderator und Sänger.

Dass er dem nicht gerecht werden kann und auch nicht will, erzählte er gegenüber der Bild: „Ich frage mich immer wieder: Will und kann ich in solche Fußstapfen treten? Ich bin ganz ehrlich: Nein, das kann ich nicht! Und das möchte ich nicht! Ich verspüre überhaupt kein Bedürfnis, Schauspieler zu werden. Ich möchte Traumschiff-Kapitän werden! Das ,Traumschiff’ ist eine Institution, ein fester Bestandteil von Millionen Menschen, die sich auf diese Filme freuen und selbst das Weihnachtsfest danach ausrichten, um in Ruhe ein bisschen auf Reisen zu gehen“.

Klare Worte vom Schlagersänger, der es nach der Trennung von Helene Fischer nicht leicht hat. Da mag ihm die Rolle als Traumschiff-Kapitäns gerade Recht kommen. Wenn da nur nicht die viele Kritik wäre.

Wer sich Florian Silbereisen trotz aller Kritik auf dem Traumschiff nicht entgehen lassen will, der sollte Weihnachten 2019 und Neujahr 2020 im ZDF einschalten.

Mehr zu „Das Traumschiff“: Hawaii, Japan und wichtige Fakten

Stimmen Sie außerdem mit ab: Was sagen Sie zu Florian Silbereisen als neuen Traumschiff-Kapitän?

ab