Silbereisen fragt nach Beatrice Eglis Liebesleben - Sie kontert frech

Florian Silbereisen plauderte in der Show „Heimlich! Die große Schlager-Überraschung“ mit seinen Gästen. Mit dieser Antwort von Beatrice Egli hatte er bestimmt nicht gerechnet.

Am Samstagabend kamen Schlagerfans beim Auftakt von Florian Silbereisens Live-Fest auf ihre Kosten. Um 20.15 Uhr lief im Ersten „Heimlich! Die große Schlager-Überraschung“ und bis dahin war auch noch alles geheim. So war der Plan, „damit die große Schlager-Überraschung gelingt“, sagte Silbereisen vorab.

Er hatte sie alle eingeladen: Roland Kaiser, Anna-Maria Zimmermann, Michelle, seine eigene Band Voxxclub, natürlich seine Herzensdame Helene Fischer und auch Beatrice Egli war dabei. Und die konterte frech gegen Silbereisen, als ihr der zu privat wurde.

Silbereisen hakt bei Beatrice Egli nach und muss Konter einstecken

Neben zahlreichen Bühnenauftritten gab es in der dreistündigen Live-Sendung auch genug Zeit zum Plaudern. Also hakte der Moderator nach und fragte Egli, wie es denn in ihrem Liebesleben so aussehe. „Es gibt ja welche, die pflegen eine öffentliche Beziehung - ich kenne da jemanden... Und dann gibt es da welche wie mich, ich bin eher so - alles gerne privat“, antwortet die Sängerin. Wen sie damit meint, liegt auf der Hand. Ob eine Liebeserklärung auf der Bühne oder ein Kuss vor den Fans, Silbereisen und seine Helene zeigen ihre Beziehung öffentlich. Der Moderator zog seiner Lebensgefährtin am Samstagabend sogar die Schuhe auf der Bühne aus.

+ Helene Fischer und Florian Silbereisen zeigen ihre Liebe öffentlich. Für Beatrice Egli wäre das nichts. © dpa / Felix Hörhager

Ihre Beziehung scheiterte am Erfolg

Die DSDS-Gewinnerin hält sich mit ihrem Privatleben lieber gedeckt. Seit 2014 ist sie Single, behauptet sie zumindest. Ihre damalige Beziehung scheiterte an ihrem plötzlichen Erfolg durch den Sieg bei Deutschland sucht den Superstar. Einen neuen Mann an ihrer Seite soll es seitdem nicht gegeben haben.

Über die Jahre hat sich die Schlagersängerin nicht nur musikalisch, sondern auch optisch verändert. Sehen Sie sich im Video ihre Verwandlung an.