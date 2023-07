„Alleinerziehend“: Nächster Hinweis, dass Amira und Oliver Pocher getrennt sind

Von: Volker Reinert

Amira und Oliver Pocher stecken inmitten einer Ehekrise – und die Gerüchteküche brodelt. Viele Fans der TV-Stars sind sich inzwischen sicher, dass die beiden getrennt sind.

Köln – Seit der Bekanntgabe, dass sie in einer Ehekrise stecken, vergeht kaum ein Tag, an dem die Fans von Amira (30) und Oliver Pocher (45) sich nicht fragen: Sind die beiden noch ein Paar? Nun tauchte ein weiteres Indiz auf, dass es zwischen den beiden nicht mehr ganz so rund läuft.

Amira Pocher spricht bald über das Thema „Allerinerziehend“

Die Moderatorin scheint derzeit lieber alleine unterwegs zu sein. Erst vor kurzer Zeit wurde Amira Pocher auf einer Gala ohne ihren Ehemann, dafür aber an der Seite eines anderen Mannes gesichtet. Seitdem das Ehepaar offen in ihrem Podcast „Die Pochers!“ über ihre aktuellen Eheprobleme sprechen, wird mit Spannung auf das TV-Pärchen geschaut und ob sie ihre Ehe noch in den Griff bekommen.

Nun hat die „Prominent“-Moderatorin ihren 939.000 Instagram-Followern (Stand: 7. Juli) am Donnerstag (6. Juli) mitgeteilt, dass sie nächste Woche in dem Podcast namens „Gut alleinerziehend“ zu hören sei und dort über das Thema „alleinerziehend“ sprechen wird. An ihre Follower richtete sie auch die Fragen, welche Erfahrungen sie diesbezüglich gemacht haben und ob sie generelle Fragen oder Sorgen zu dem Thema haben. Demnach freue sie sich schon sehr auf einen Austausch und ist gespannt.

Wussten Sie schon das über Oliver Pocher? Pochers erster Fernsehauftritt war am 28. Oktober 1998 in der Nachmittags-Talkshow von Bärbel Schäfer auf RTL. Der damals noch unbekannte Comedian war in der Sendung mit einem fünfminütigen Sketch zu sehen. Obwohl er vom Studiopublikum ausgepfiffen wurde, setzte er seinen Auftritt fort. Ein Jahr später war Oliver Pocher in der RTL-Talkshow von Hans Meiser zu sehen und seine TV-Karriere begann. Der mittlerweile eingestellte Musiksender VIVA engagierte Pocher für eine einwöchige Gastmoderation der Live-Sendung „Interaktiv“. Pocher konnte überzeugen und wurde fest angestellt.

Fans kommentieren über Beziehungsstatus auf Instagram

Unter den letzten Instagram-Einträgen häufen sich derweil auch die Nachrichten der Pocher‘schen Fans. Viele wollen eine Trennung der Eltern zweier Söhne nicht wahrhaben: „Ich hoffe, ihr findet wieder zueinander und werft nicht gleich alles weg“ und „Hoffentlich schafft ihr das verflixte 7. Jahr“ lauten nur einige Kommentare.

Amira und Oliver Pocher stecken inmitten einer Ehekrise. Nun kündigte die 30-Jährige auf Instagram an, bald in einem Podcast über das Thema „Alleinerziehend“ zu sprechen. © IMAGO / Kirchner-Media & Screenshots: Instagram/ amirapocher

Ein anderes Indiz für eine Trennung haben nicht nur die Fans, sondern auch Oliver Pocher selbst bemerkt. Seine Ehefrau Amira trägt schon seit geraumer Zeit ihren Ehering nicht mehr. Verwendete Quellen: Instagram/ amirapocher