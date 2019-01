Sky-Moderatorin sehr zeigefreudig im Urlaub - ihre Kollegin kann sich einen Kommentar nicht verkneifen

Sky-Moderatorin Britta Hofmann setzte ihren durchtrainierten Bikinibody unter der Sonne Floridas in Szene. Eine schwangere Kollegin wollte den Instagram-Post der 38-Jährigen nicht unkommentiert lassen.

Update vom 8. Januar: Sky Sport News HD begrüßt ein neues Moderaten-Gesicht. Miriam Sinno hat sich den Job bei einem Casting verdient.

Sky-Moderatorin Hofmann postet heißes Strandbild

München - Sky-Moderatorin Britta Hofmann (38) ist auch im Urlaub stets in Topform. Das zeigte die 38-Jährige vor wenigen Tagen in einem Instagram-Post, als sie ihren gestählten Körper im Bikini am Strand präsentierte. „Wer braucht ein paar Sonnenstrahlen?“, fragte die hübsche Moderatorin mit Blick in Richtung Horizont ihre Fans.

Doch die schöne Kulisse steht für die Instagram-User nicht im Vordergrund. Stattdessen liegt der Fokus der Betrachter auf dem Körper der 38-Jährigen. Und auch Britta Hofmanns Sky-Kollegin Esther Sedlaczek (33) kann sich einen Kommentar zur Figur der Moderatorin nicht verkneifen. Doch von Neid keine Spur. Mit den Worten „Uhlala. Beachbody on fire. Mein Bauch kann mithalten - nicht!“, reagierte die 33-Jährige auf den Post.

Esther Sedlaczek erwartet ein Baby

Der Grund für Esther Sedlaczeks fülligeres Bäuchlein ist aber auch ein erfreulicher: Die 33-Jährige erwartet Nachwuchs und setzte ihren Babybauch kurz vor dem Jahreswechsel ebenfalls, wenn auch nicht ganz so freizügig wie ihre Kollegin, auf Instagram in Szene.

Auf den Kommentar der zukünftigen Mama antwortete Britta Hofmann sehr einfühlsam: „Dein Bauch ist wunderschön!“, schrieb die 38-Jährige ihrer Kollegin.

Konkurrenzdenken scheint bei Kendall Jenner und Kourtney Kardashian hingegen schon eher an der Tagesordnung zu liegen. Nachdem Kendall ein Bikinibild im Schnee auf Instagram teilte, postete Kourtney nur wenig später ein fast identisches Bild. Und während Britta, Kendall und Kourtney auf ihren Bikinibildern gesund und fit aussehen, machen sich Fans angesichts eines Urlaubsfotos von Lena Gercke Sorgen um die Blondine.