Im Glitzer-Outift: So heiß war der Tour-Start von Helene Fischer

Start vor knapp 10.000 Fans

Gemeinsam mit Akrobaten vom Cirque du Soleil hat die Schlagersängerin Helene Fischer ihre Tour „Live 2017“ gestartet. Vor knapp 10.000 Fans schwebte die Sängerin in einem beinfreien, blauen Glitzer-Outfit an einem Seil von der Hallendecke der Tui Arena in Hannover.