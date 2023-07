So viel muss Fat Comedy für seine Ohrfeige an Oliver Pocher zahlen

Von: Jonas Erbas

Teilen

Im März 2022 sorgte Fat Comedy für Aufsehen, als er Oliver Pocher am Rande eines Boxkampfes ohrfeigte. Nun ist das Urteil gesprochen – und kommt dem 24-Jährigen teuer zu stehen.

Frankfurt am Main – Weil Oliver Pocher (44) nach der Attacke, die sich am 22. März in der Dortmunder Westfalenhalle ereignet hatte, von Fat Comedy (bürgerlich Giuseppe Sumrain, 24) noch öffentlich via Instagram diffamiert wurde, wiegt der Fall besonders schwer. Der Comedian klagte nach der Ohrfeige über starke Schmerzen, hatte Probleme mit dem linken Ohr. Nun muss der 24-jährige Angreifer blechen.

Urteil gegen Fat Comedy ist gefallen: Hohe Summe für Oliver Pocher nach Ohrfeige

100.000 Euro hatte Oliver Pochers Anwältin Patricia Cronemeyer eigentlich gefordert, am Ende wurde Fat Comedy vom Landgericht Frankfurt allerdings ‚nur‘ zur Hälfte der Summe verurteilt. Diese setzt sich aus einer Geldentschädigung in Höhe von 45.000 Euro und einem Schmerzensgeld von 5.000 Euro zusammen. Bei der Verhandlung spielte nicht nur die Ohrfeige eine Rolle, sondern auch die Tatsache, dass der Übeltäter Pocher im Nachgang in den sozialen Medien verhöhnt hatte.

Katja Krasavice auf Bildern vor Schönheits-OPs nicht wiederzuerkennen Fotostrecke ansehen

„Körperliche Gewalt und nachhaltige Rufschädigungen sind weder ‚Comedy‘ noch ein Kavaliersdelikt“, äußerte sich Pochers Anwältin nach der Urteilsverkündung bei bild.de. Die Richter hätten sich von Fat Comedy „nicht täuschen lassen“. Die Summe von 50.000 Euro hält sie trotz ihrer anfänglichen Forderung für „herausragend“, das Urteil selbst sei ein „Meilenstein“: „Es erkennt die Rechtsverletzungen und den Schaden an, der Oliver Pocher durch den körperlichen Angriff von Giuseppe Sumrain und seine unzähligen und dreisten Beiträge auf Social Media entstanden sind.“

So lief Oliver Pochers Karrierebeginn Pochers erster Fernsehauftritt war am 28. Oktober 1998 in der Nachmittags-Talkshow von Bärbel Schäfer auf RTL. Der damals noch unbekannte Comedian war in der Sendung mit einem fünfminütigen Sketch zu sehen. Obwohl er vom Studiopublikum ausgepfiffen wurde, setzte er seinen Auftritt fort. Ein Jahr später war Oliver Pocher in der RTL-Talkshow von Hans Meiser zu sehen und seine TV-Karriere begann. Der mittlerweile eingestellte Musiksender VIVA engagierte Pocher für eine einwöchige Gastmoderation der Live-Sendung „Interaktiv“. Pocher konnte überzeugen und wurde fest angestellt.

Ohrfeigen-Urteil noch nicht rechtskräftig: Fat Comedy hält Richter für Fans von Oliver Pocher

Rechtskräftig ist die Entscheidung noch nicht, das von Fat Comedy beauftragte Anwaltsteam möchte das Urteil anfechten. Der 24-Jährige nimmt die Sache – trotz der hohen Summe, die nun im Raum steht – mit Humor: „Damit muss ich mich auf jeden Fall abfinden. Aber wenn ich mal so nachdenke, sollte das kein Problem sein: Ich habe früher in einem halben Jahr für Essen so viel ausgegeben.“

Weil Fat Comedy im März 2022 Oliver Pocher am Rande eines Boxkampfes ohrfeigte, stand der 24-Jährige jüngst vor Gericht – und muss dem Comedian nun 50.000 Euro zahlen © Screenshot/YouTube & Sven Simon/Imago

Gegenüber bild.de scherzte der Ohrfeigen-Verteiler sogar: „Die Frankfurter Richter waren nach meinem Eindruck aus der ersten Verhandlung so harte Pocher-Fans, dass ich sogar mit 500 000 Euro gerechnet hatte.“ Doch auch sein Gegenüber weiß zu provozieren: Wegen eines Transgender-Gags brachte Oliver Pocher jüngst die queere Community gegen sich auf. Verwendete Quellen: bild.de, instagram.com/fat.comed, youtube.com