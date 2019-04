Dank Sendungen wie „Glücksrad“ und „talk talk talk“ gehört Sonya Kraus zu Deutschlands beliebtesten Blondinen. Nun überrascht die TV-Moderatorin ihre Fans mit einem Bild von früher.

Seit Jahren gehört Sonya Kraus bereits zum deutschen Fernseh-Inventar. Zunächst war sie die Buchstabenfee in der Gameshow „Glücksrad“, später führte sie mit ihrem ganz eigenen Charme durch die Sendung „talk talk talk“. In der Rolle der TV-Blondine blühte das einstige Model auf und verdrehte vor allem dem männlichen Publikum den Kopf - nicht zuletzt auch wegen ihrer knappen Outfits. Ihr Aussehen war also schon immer ihr Kapital. Doch jetzt ist ein Jugendfoto der Moderatorin aufgetaucht, das sie im Rückblick selbst kaum fassen kann.

Sonya Kraus über Jugendfoto: „Ich kann‘s nicht fassen“

+ Sonya Kraus mit zarten 15 Jahren. © Screenshot Instagram/sonyakraus „Das war doch erst gestern“, denkt sich selbst Sonya Kraus. Auf ihrem Instagram-Account hat die beliebte Blondine nun ein 30 Jahre altes Foto von sich gepostet. Der sonst so schlagfertigen Moderatorin fehlen die Worte: „Ich kann‘s nicht fassen.... Das war doch erst gestern“, kommentiert sie das Bild.

„Du bist die Schönheit Gottes“, „Tolles Bild“: Fans lieben Sonya Kraus‘ Post

Und tatsächlich wirkt es, als wäre fast keine Zeit vergangen: Dieselbe Mähne, dasselbe Lächeln - Sonya scheint sich im Lauf der Jahre und zwei Kinder später so gut wie gar nicht verändert zu haben. So sehen das auch ihre Fans: „Du bist ja kaum gealtert“, kommentieren sie ihren Post. „Tolles Bild“ oder „Sonya, du bist die Schönheit Gottes“, heißt es weiter. Manche finden sogar, die mittlerweile 45-Jährige werde immer schöner.

Zahlen scheinen bei Sonya keine Rolle zu spielen - auch nicht die zwölf Kilo, die sie früher nach eigenem Kommentar weniger auf die Waage brachte.

So schreibt sie in einem weiteren Post: „Gerade eine uralte Model-Card aus analogen Zeiten gefunden. Da war ich 12 Kilo leichter!!!“. Doch auch das scheint ihren Fans gar nicht aufzufallen. Denn die sind sich einig: Sonya war und ist schön - früher wie heute.

