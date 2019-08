Sophia Thomalla postet ungewöhnliches Foto: Til Schweiger rastet völlig aus

Eigentlich kennt man Sophia Thomalla ganz anders, doch nun postet die 29-Jährige ein Kinder-Foto von sich. Die Fans sind begeistert - inklusive Til Schweiger.

München - Tattoos, viel nackte Haut und freche Sprüche, so kennt man Sophia Thomallas Instagram-Account. Doch in einem ihrer neuesten Posts zeigt sie eine ganz andere Seite von sich. Ein Kinder-Foto bringt das Herz der Fans zum schmelzen, Til Schweiger rastet währenddessen in den Kommentaren so richtig aus.

Sophia Thomalla postet Kinder-Foto - und verspottet ihre Mutter

Es ist ein sichtlich altes Bild, schon etwas vergilbt, geknickt, von weißen Flecken übersät. Ein kleines Mädchen schaut dabei in die Kamera, die Haare sind verstrubbelt und der Pony hängt fransig ins Gesicht. Nur an der Schnute und dem fast schon desinteressierten Blick kann man möglicherweise noch erkennen, dass es sich dabei um ein Kinder-Foto von Sophia Thomalla handelt.

„In dieser Zeit habe ich den Mittelfinger zwar noch nicht gezeigt, ihn mir aber schon gedacht. Top Frise auch. Danke“, schreibt die 29-Jährige und verlinkt ihre Mutter. Die kann die Aufregung wohl gar nicht verstehen und schreibt: „Die Frise ist tipptopp ... für ne Papierschere.“

Kinder-Bild von Sophia Thomalla: Fans sind begeistert

Die Fans stören sich hingegen so gar nicht an der Frisur und sind schlichtweg begeistert von dem Bild. „Schon als kleines Mädchen bildschön“, „Absolut süß, zum Knuddeln“ oder „Wie niedlich“, kommentieren die Nutzer - Emojis mit Herzchenaugen inklusive.

Auch die Promis kommen aus dem Schwärmen nicht mehr raus. So kommentieren die Schauspielerin Caroline Beil und TV-Moderatorin Nazan Eckes den Beitrag mit pochenden Herzen, auch Handball-Spieler Silvio Heinevetter mein: „Jung und unschuldig.“

Sophia Thomalla postet Kinderfoto - Til Schweiger rastet komplett aus

Doch einer scheint sich vor Begeisterung nicht mehr halten zu können. Til Schweiger rastet in den Kommentaren aus und schreibt: „To die for!!!!“, also „zum Sterben“. Acht rote Herzen unterstreichen seine Meinung noch zusätzlich. Damit kann er wohl auch die Fans begeistern, Schweigers Kommentar gefällt gleich über vierzig Nutzern.

Solch ein Kinder-Foto bildet die Ausnahme auf ihrem Account, normalerweise postet Sophia Thomalla heiße Bilder in knappen Outfits. Was die 29-Jährige noch ganz gerne macht: Stars wie Kylie Jenner veräppeln. Doch auch andere Stars zeigen sich auf ihren Profilen sehr privat - so auch eine Moderatorin aus dem Frühstücksfernsehen.

mef