Sophia Thomalla völlig verändert: „Fühle mich wie Kylie Jenner“

Das dürfte ein Schock für viele Follower von Sophia Thomalla gewesen sein: Völlig verändert präsentierte sich das Model in seiner aktuellen Instagram-Story und schrieb: „Ich fühle mich wie Kylie Jenner.“

Berlin - Was ist denn mit Sophia Thomalla passiert? Das dürfte sich so mancher ihrer insgesamt 1,1 Millionen Follower gefragt haben, als er ihre neue Story auf Instagram angeklickt hat. Dort war die 29-Jährige in einem kurzen Clip in einer Turnhalle zu sehen und sah völlig anders aus. Grund dafür war nicht etwa, dass sich die Tochter von Schauspielerin Simone Thomalla weder geschminkt noch gestylt präsentierte - immerhin schien sie gerade eine Trainingseinheit zu absolvieren.

Sophia Thomalla auf einem Archivfoto.

„Fühle mich wie Kylie Jenner“: Sophia Thomalla mit aufgeblasenen Lippen

Ein anderes Detail fiel sofort ins Auge: Sophia Thomallas XXL-Lippen! Die wirkten im Gegensatz zu ihrem restlichen Gesicht unnatürlich groß und aufgeblasen. Offenbar mithilfe einer der zurzeit beliebten Filter-Apps hatte sich die Freundin von Fußballtorwart Loris Karius Schlauchboot-Lippen verpasst. Und Sophia Thomalla verriet auch gleich, wer sie dabei inspiriert hat. „Feeling like Kylie Jenner for a second“, übersetzt: „Fühle mich für eine Sekunde wie Kylie Jenner“, hatte sie zu dem Clip, der nur bis 14.15 Uhr online zu sehen war, geschrieben.

Kylie Jenner - berühmt für ihren Schmollmund

Kurze Aufklärung für alle, die nicht auf Anhieb wissen, was dieser Anblick mit Kylie Jenner zu tun hat: Die 21 Jahre alte Halbschwester von Kim Kardashian ist für ihren Schmollmund bekannt.

Nicht ganz ohne die Hilfe von Injektionen verschaffte sich die jüngste Self-Made-Milliardärin diese prallen Lippen. Doch inzwischen hat sie offenbar genug von ihrem aufgespritzten Mund und ließ sich die Lip-Filler - zumindest vorübergehend - entfernen, wie sie selbst erklärte.

Für Sophia Thomalla war Kylie Jenner dennoch die perfekte Vorlage für ihren kleinen Spaß. Ihre Schlauchboot-Lippen formte sie im Clip noch zum Kussmund und zog übertrieben die Augenbrauen nach oben.

Sophia Thomalla präsentierte sich in ihrer Insta-Story mit XXL-Lippen und sagt: „Ich fühle mich wie Kylie Jenner".

Sophia Thomalla riskiert öfters eine dicke Lippe

Dass das Model auch ohne Filter gern mal eine dicke Lippe riskiert, hat Sophia Thomalla schon des Öfteren bewiesen - zuletzt mit einer Kampfansage an Carolin Kebekus. Und auch für ihren Humor ist sie bekannt. Kürzlich sorgte sie mit einem Foto auf Instagram für Lacher.

Mit dicken Lippen sorgte unlängst auf Lena Meyer-Landrut für Verwirrung.

va