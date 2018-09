Sophia Thomalla sendet Liebesgrüße in einem Hauch aus Nichts - und macht sogar Til Schweiger wuschig

In einem schwarzen Spitzenbody zeigte sich Moderatorin und Model Sophia Thomalla auf Instagram. Mit dabei: eine süße Liebesbotschaft - auch an Til Schweiger.

Berlin - Sophia Thomalla (28) ist besonders für zwei Dinge bekannt. Erstens für ihre große Klappe, zweitens für ihren heißen Körper, den die Blondine gerne wenig bekleidet präsentiert. Letzteres hat die 28-Jährige erneut getan. In einem schwarzen Spitzenbody, der so gut wie durchsichtig ist, schickte sie Musiker Gavin Rossdale (52) Liebesgrüße via Instagram.

Sophia Thomalla - süße Liebesbotschaft an ihren Freund

Unter dem Foto schreibt sie „Hey you - I love you“ und meint damit wohl ihren 24 Jahre älteren Freund. Denn nur kurze Zeit später erwidert der britische Bush-Frontman die süße Liebeserklärung. „Love you more“ schreibt er unter ein Schwarz-Weiß-Foto von sich, das sichtlich schon vor ein paar Jahren geschossen wurde. Doch nicht nur Rossdale fühlt sich angesprochen, sondern auch Til Schweiger. „Endlich bekennst du dich zu mir, Hase“ schreibt der Schauspieler unter Sophias Unterwäsche-Foto und versieht seinen Kommentar mit drei Herzen.

Sophia Thomalla kommentiert Til Schweigers Foto

Der Vierfach-Papa lädt derzeit einige Fotos von sich hoch, auf denen er seine Töchter küsst. Eine Anspielung auf zahlreiche Fanaufreger, die dem 54-Jährigen vorwerfen, diese Küssereien wären unnormal. Sophia schrieb ironisch unter das letzte Bild des küssenden Vaters: „Was ich dir noch sagen wollte: Ich bin deine Tochter“, und erntete dafür zahlreiche Likes.

Auch Sophia Thomallas Wiesnoutfit, über das unter anderem tz.de* berichtet, spricht Bände - freizügiger geht‘s nicht.

rm