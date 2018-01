Mit diesem heißen Foto bedankt sich Sophia Thomalla für ein Weihnachtsgeschenk

Sophia Thomalla bricht gerne die Regeln. Und wie bedankt sich die 28-Jährige für ein Weihnachtsgeschenk? Sie postet ein Foto davon auf Instagram und zeigt es wirklich allen.

Knallrote Lippen, feuriger Blick und die Hände in den Hosenbund gekrallt - so präsentiert Sophia Thomalla das Geschenk: einen roten BH. Die Unterwäsche ist ein Geschenk von ihrer Freundin Sylvie Meis. Was für ein Zufall, dass das hübsche Stück auch noch aus Meis‘ Dessous-Kollektion stammt.

BH-Foto von Sophia Thomalla: Nicht jeder ist begeistert

Warum sich Thomalla für das Weihnachtsgeschenk erst jetzt so hübsch bedankt, ist ihren Followern beim Anblick dieses Posts wohl ziemlich egal. Den Rest erklärt auch der Hashtag #becausewecan (zu Deutsch: „Weil wir‘s können“) in ihrem Kommentar.

„Mega Pose“, „Super-schöner BH“ oder „Hammer“ schreiben die Fans. Aber es gibt auch Kritik. Eine Followerin schreibt: „Selbst mit dem hässlichen Oberteil siehst du gut aus. Da greift das Sprichwort: Wahre Schönheit entstellt nichts. Der BH ganz ehrlich geht gar nicht, sieht aus als wäre er für fettleibige Omis konstruiert.“

Ein Beitrag geteilt von S O P H I A T H O M A L L A (@sophiathomalla) am Jan 22, 2018 um 11:48 PST

Ob Sophia Thomalla der Dessous-Schöpferin Sylvie Meis mit dem Fotopost wirklich einen Gefallen getan hat, wird sich zeigen. Auf jeden Fall sorgt das Bild für Gesprächsstoff.

Sophia Thomalla sorgte schon vor Weihnachten mit einem Werbe-Fotoshooting für Wirbel. Denn sie präsentierte sich in sexy Pose an einem Kreuz. Einmal hat sich die 28-Jährige nackt in einer Badewanne voller Geldscheine abknipsen lassen, auch das hat nicht jedem ihrer Fans gefallen.

ml

Rubriklistenbild: © Instagram/Sophia Thomalla