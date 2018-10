„Sorry“: Lena entschuldigt sich für eigenes Video - und macht eine wichtige Ankündigung

Lena Meyer-Landrut (27) bastelt an ihrem neuen Album und zwar schon sehr lange. Immer wieder vertröstete die Sängerin ihre Fans. Nun hat sie einen Clip auf Instagram gepostet, der Fans verwirrt.

München - Die Geduld ihrer Fans hat Lena Meyer-Landrut (27) in den vergangenen Monaten ziemlich strapaziert. Erst kündigte die Musikerin stolz ein neues Album und eine Tour für 2018 an. Doch dann schockierte die Sängerin ihre Fans zuerst mit einer vorläufigen Absage - vertröstete alle auf den Herbst. Zuletzt warf die gebürtige Hannoveranerin ihre Pläne komplett über Bord. Kreative Krisen machten Lena Meyer-Landrut nach ihren eigenen Angaben zu schaffen.

Hat Lena Meyer-Landrut eine kreative Krise?

An den diversen „Ups“ und „Downs“ lässt die 27-Jährige ihre Follower via Instagram teilhaben: Bei der Arbeit im Tonstudio oder auch beim Ausspannen im Kurzurlaub. Ihre Schnappschüsse erlauben einen Blick in ihre Gefühlswelt. Einige Posts lösen ein regelrechtes Beben unter ihren Followern aus. Um Musik oder Songs geht es dabei allerdings kaum. Es sind eher die knappen Outfits, ihre Liebe oder das Gewicht, die vielen scheinbar Kopfzerbrechen bereiten.

Wie geht es eigentlich weiter mit Lena Meyer-Landrut?

Nun hat Lena Meyer-Landrut einen neuen Beitrag auf Instagram gepostet und zwar gleich einen Clip. Völlig ungeschminkt mit einer Kapuze über den Kopf gezogen, wendet sich die Sängerin direkt an ihre Fans. Eigenartig ist das schon, vor allem, weil sich Lena selbst dafür entschuldigt. „Sorry für das regnerische “uninstagram mäßige” ungeschminkte spontan Video...“, schreibt die Musikerin zu dem Insta-Clip. Aber, mit dieser Nachricht konnte die ehemaligen ESC-Gewinnerin einfach nicht warten, wie sie selbst erklärt. Der Grund: Lena Meyer-Landrut gibt am 8. Dezember ein Konzert in Köln.

„Achtung, Zusatz Konzert News! ENDLICH kann ich euch mitteilen dass alle, die bereits ihr Ticket für die reguläre Tour (die verschoben wurde) per Mail eingesendet haben, zum Zusatz-Konzert am 08.12 in Köln umsonst kommen können. die Tickets behalten für beide Konzerte ihre Gültigkeit (für das Zusatzkonzert und die Tour 2019)“, schreibt Lena Meyer-Landrut zum Post.

Das Datum und der Ort für das Konzert stehen fest, ist dort zu lesen. Weitere Details zu ihrem Auftritt würden noch folgen. Die Sängerin wirkt überglücklich. Sie sprudelt vor Begeisterung: „Ich freue mich unendlich doll auf euch, aufs live spielen, auf neue Songs, auf diesen Abend und einfach auf alles was jetzt kommt!“

So reagieren die Fans auf die Nachrichten von Lena Meyer-Landrut

Die Botschaft von Lena Meyer-Landrut kommt bei den Fans jedoch ganz unterschiedlich an. Einige können es kaum erwarten sie im Dezember endlich wieder zu sehen. „Das ist wohl die beste Nachricht seit langem“, schreibt ein User. Für andere ist die Nachricht einfach nur enttäuschend. Der Termin, aber vor allem der Weg zum Konzert, nach Köln, ist ihnen schlicht zu weit.

„Ich kann nicht kommen, weil ich mega weit weg von Köln wohne“, kommentiert ein Fan. „Kann es nicht zwei Zusatzkonzerte geben? Damit der Süden Deutschlands auch die Chance bekommt, dahin gehen zu können?? Das wär echt fair“, fragt ein Fan.

Wahrscheinlich soll es ja noch Extra-Konzerte geben. Doch wo stand bislang noch nicht fest. Vielleicht gibt es noch eine kleine Überraschung.

ml