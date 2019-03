Spice-Girls-Hammer: Mel B hatte One-Night-Stand mit Geri Halliwell

Spice-Girls-Hammer! Mel B behauptet in einem Interview: Sie hatte einen One-Night-Stand mit Geri Halliwell. Platzt die geplante Reunion der Spice Girls?

Eine 90er-Jahre-Party ohne einen Song der Spice Girls? Unvorstellbar! Die fünf Mädels waren die erfolgreichste Girl-Group der Nineties. Im Sommer planen vier der fünf Damen, die mittlerweile allesamt in ihren Vierzigern sind, eigentlich eine Comeback-Tour: Emma Bunton, Mel C, Geri Horner (ehemals Halliwell) und Mel B versuchen die Reunion ohne Victoria Beckham, die wegen ihres Modelabels angeblich keine Zeit mehr für die Musik hat.

Das Comeback könnte nun aber platzen, bevor es überhaupt beginnt. Denn: Mel B hat in einem Interview etwas ausgeplaudert, von dem sie befürchtet, Geri Halliwell könnte darauf ziemlich sauer reagieren. Wie Mel B behauptet, hatte sie einmal Sex mit ihrer Band-Kollegin Geri Halliwell.

Hat sie sich da einfach verplappert? Oder soll dieses Geständnis vor dem Spice-Girls-Comeback nur für Schlagzeilen sorgen? Sollte es Mel B nur um den PR-Effekt gegangen sein, dann ist dieser Plan voll aufgegangen. Die englischen Boulevardzeitungen kennen momentan jedenfalls kein wichtigeres Thema.

Mel B und Geri Halliwell: Die Spice Girls hatten angeblich Sex miteinander

Mel B ließ die Bombe im Interview mit dem britischen Star-Journalisten Piers Morgan platzen. In seiner Sendung „Piers Morgan's Life Stories“ legen die Top-Stars vor einem Studio-Publikum intime Lebensbeichten ab. Dass Mel B bisexuell ist, das ist ja längst ein alter Hut. Aber dann enthüllte sie bei der Aufzeichnung eine verblüffende Sex-Partnerin, die bislang nicht durch homoerotische Neigungen aufgefallen ist. Nach eigenem Bekunden hatte sie „eine wilde Nacht der Leidenschaft“ mit Geri Halliwell.

Piers Morgan, ein journalistischer Vollprofi, witterte laut der Boulevardzeitung Mirror natürlich sofort die große Story und hakte nach: „Hast Du mit Geri geschlafen?“ Worauf Mel B lediglich nickte und sich fast schon entschuldigte: „Wir waren beste Freundinnen. Es ist einfach passiert. Ist Dir das noch nie passiert?“, fragte Mel B, um dann noch zu betonen: „Sie hatte übrigens große Brüste.“

Piers Morgan hakte nach, ob die Sex-Geschichte eine einmalige Sache gewesen sei: „Also nur einmal?“ Mel B antwortete: „Ja!“ An dieser Stelle mögen sich viele Zuschauer im Sinne von Didi Hallervorden gedacht haben: „Ich brauche mehr Details!“ Die Mel B dann aber nicht lieferte.

Piers Morgan reagierte jedenfalls verblüfft: „Das ist eine Spice-Girls-Bombe! Das hast Du früher noch nie zugegeben, oder? Die Menschen werden fasziniert sein!“ Worauf Mel B lakonisch meinte: „Ja, und jetzt habe ich es eben gesagt...“

+ Mel B (links) 1997 mit Geri Halliwell bei den "MTV Europe Music Awards". © picture-alliance / dpa / Fiona_Hanson

Dann schwante ihr doch, dass Geri möglicherweise ein wenig verärgert auf das Sex-Geständnis reagieren könnte: „Sie wird mich dafür hassen, weil sie total fein mit ihrem Ehemann in ihrem Landhaus sitzt. Aber es ist nun mal die Wahrheit. Sie und ihr Mann werden mich umbringen.“ Geri ist seit 2015 mit dem Formel-1-Moguel Christian Horner verheiratet. Mel B hofft, dass Geri den Sex mit Mel B nicht leugnen wird, wenn sie danach gefragt wird. „Denn es war einfach so eine Sache, so eine lustige Sache.“

Laut Mirror lehnte Geri Halliwells Mannager einen Kommentar zu Mels Enthüllung ab. Man darf gespannt sein, ob und wie Geri Halliwell sich zu diesem Sex-Geständnis äußert. Oder ob sie Mel B deswegen gleich den Hals umdreht.

Mel B verriet: Ich habe Mel C geküsst

Unter den Zuschauern der Sendung war auch Spice Girl Melanie Chisholm (Mel C). Sie soll zur Enthüllung über Geri gesagt haben: „Das höre ich zum ersten Mal.“ Dann verriet Mel B auch noch, dass sie einmal Mel C geküsst habe. Das sei aber nichts Sexuelles gewesen. Sie habe nur mal ausprobieren wollen, wie sich das mit Zungenpiercing so anfühlt.“

Hat Mel B mit ihrer Enthüllung das Spice-Girls-Comeback gekillt? Fortsetzung folgt. Garantiert!

fro