Der Sohn von Prinzessin Stéphanie von Monaco hat geheiratet. Er selbst teilte anschließend einige Bilder der Traumhochzeit im Fürstenhaus.

Monaco - Louis Ducruet (26) und Marie Hoa Chevallier haben sich im Studium kennengelernt. Nach sieben Jahren Beziehung besiegelten die beiden ihre Liebe und gaben sich das Jawort.

Nach dem Standesamt am Freitag schritt der Enkel von Grace Kelly (†52) und Sohn der Prinzessin Stéphanie von Monaco in der Kathedrale von Monaco vor den Traualtar. Diesen Ort für die kirchliche Zeremonie hatte der Bräutigam Louis Ducruet bewusst gewählt, berichten Medien.

Fürst Rainier III. und Grace Kelly hatten in der Kathedrale von Monaco 1956 geheiratet. Heute sind beide dort begraben. Bei der kirchlichen Trauung war Louis Ducruet seinen verstorbenen Großeltern somit besonders nah.

Stéphanie von Monaco bekommt neue Schwiegertochter - Sohn heiratet Studienfreundin

Die Hochzeit im monegassischen Fürstenhaus fand nur im engsten Kreis statt. Verwandte und besonders enge Freunde der Familie waren dabei. Bräutigam Louis Ducruet ließ es sich jedoch nicht nehmen, gleich drei Fotos von diesem besonderen Tag in seinem Leben auf Instagram zu teilen.

„Umgeben von der Liebe unserer Familien und unserer Freunde haben wir während der dreitägigen Feierlichkeiten wundervolle Momente erlebt. Danke für alle eure lieben Glückwünsche. Ich liebe dich, Marie“, schreibt der 26-Jährige.

Louis‘ Schwester Pauline soll Designerin des Brautkleids sein

Auf einem der Fotos ist das Paar nach der kirchlichen Trauung zu sehen. Die Hochzeitsgesellschaft wirft Blütenblätter auf das frischgebackene Ehepaar. Louis Ducruet und seine Braut Marie Hoa Chevallier strahlen über das ganze Gesicht. Das Brautkleid mit der langen Schleppe hat übrigens Pauline Ducruet entworfen, ist in der Gala zu lesen. Die kleine Schwester von Louis studiert demnach an der Pasons School of Design das Modehandwerk. Dabei soll die 25-Jährige über ihre Schwägerin Marie anfangs weniger begeistert gewesen sein, wie das Boulevardblatt berichtet. Louis trägt einen hellgrauen Frack von Dior.

Auf einer weiteren Aufnahme sind Louis Ducruet (26) und Marie Hoa Chevallier nach der Hochzeit auf dem Standesamt zu sehen. Das dritte Foto zeigt das glückliche Brautpaar auf der Party. Abends trägt Louis Ducruet einen Smoking, die Braut ein weißes Spitzenkleid vom spanischen Luxus-Label Rosa Clará, wie auf deren Instagram-Account zu erfahren ist. Besonders interessant ist der Schnitt: vorne kurz und hinten ganz lang.

Louis Ducret ist er älteste Sohn von Stéphanie von Monaco. Der Neffe von Fürst Albert hat noch zwei Schwestern. Sein Vater, Ex-Mann von Stephanie, Daniel Ducruet (54), war bei der Hochzeit in der Kathedrale von Monaco auch dabei.

Neue Schwiegertochter von Stéphanie von Monaco wechselt für die Party das Kleid