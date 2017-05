Oben-ohne-Fotos von Kate: Anklage fordert Millionensumme

Lässt sich nicht gern oben ohne fotografieren: Herzogin Kate will Schadensersatz für Urlaubs-Fotos.

Nanterre - Für Oben-ohne-Fotos von Herzogin Kate sollen zwei Vertreter eines französischen Magazins und zwei Fotografen zur Kasse gebeten werden. Es gehe um „sehr bedeutende“ Geldstrafen.

Im Prozess um die Veröffentlichung von Oben-ohne-Fotos der britischen Herzogin Kate (35) in Frankreich hat die Staatsanwaltschaft „sehr bedeutende“ Geldstrafen gefordert. Die Anklage warf zwei Vertretern des französischen Magazins „Closer“ sowie zwei Fotografen am Dienstag Verletzung der Privatsphäre und Beihilfe vor, wie die französische Nachrichtenagentur AFP berichtete. Ein Anwalt des Magazins habe vor Gericht gesagt, dass Kate und ihr Mann Prinz William (34) von „Closer“ 1,5 Millionen Euro Schadenersatz forderten. Das Urteil soll am 4. Juli verkündet werden.

Das französische Magazin hatte im September 2012 Bilder veröffentlicht, die die Frau des britischen Prinzen William beim Sonnenbaden oben ohne auf dem Balkon eines Privatanwesens in der Provence zeigen. Das Ehepaar war dort im Urlaub, die Fotos wurden per Teleobjektiv aufgenommen. Kate und William hatten Strafanzeige gestellt. Die angeklagten Fotografen bestritten vor Gericht, die Fotos aufgenommen zu haben.

Außerdem standen zwei Vertreter der Regionalzeitung „La Provence“ vor Gericht, die eine Woche vor „Closer“ ein Bild der Royals in Badekleidung veröffentlicht hatte. Für sie forderte der Staatsanwalt Geldstrafe auf Bewährung.

dpa