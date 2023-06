„Ständig übergeben“: Annemarie Eilfeld nach „Immer wieder sonntags“ in Klinik eingeliefert

Schlagersängerin Annemarie Eilfeld musste nach einem Auftritt bei „Immer wieder sonntags“ ins Krankenhaus. Wie es ihr inzwischen geht, hat sie in einem Interview verraten.



Zerbst – Das war offensichtlich zu viel für ihren Körper: Annemarie Eilfeld (33) musste am vergangenen Sonntag nach ihrer Performance in der ARD-Show „Immer wieder sonntags“ mit Schlager-Star Stefan Mross (47) ins Krankenhaus. Am Abend nach dem Auftritt sei ihr plötzlich schlecht geworden und sie habe starke Kopfschmerzen bekommen, berichtet sie der „Bild“-Zeitung am Mittwoch (21. Juni).

„Ich musste mich ständig übergeben und konnte nicht mehr stehen“, erklärt der Schlagerstar. Es sei immer mehr „bergab“ mit ihr gegangen und morgens um 5 habe sie ihre Mutter in die Notaufnahme gefahren, erzählt Eilfeld. Im Krankenhaus in Zerbst, Sachsen-Anhalt, wurde ihr Blut abgenommen und sie wurde mit einem Tropf und Elektrolyten versorgt.

Die Diagnose der Ärzte: „Sie gehen von einem Hitzschlag in Verbindung mit zu viel Stress aus“, so die ehemalige DSDS-Kandidatin. Zur Beobachtung müsse sie nun weiter in der Klinik bleiben. „Morgen werden dann noch ein Ultraschall und weitere Untersuchungen gemacht“, sagt die Sängerin, die regelmäßig Besuch von ihrer Mutter, ihrem Verlobten Tim Sandt (32) und dem gemeinsamen Sohn in der Klinik bekommt.

Nach Krankenhausbesuch: Annemarie Eilfeld will nun vorsichtiger sein

„Ich werde das schon überstehen“, gibt sich Eilfeld kämpferisch. Nach dem Vorfall hat sich die Sängerin auch etwas vorgenommen: „Eigentlich bin ich ja ein Sonnenkind und mir macht Wärme nichts aus. Aber ich werde in Zukunft vorsichtiger sein bei Auftritten in der Sommerhitze.“

