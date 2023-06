Stahlzeit, Völkerball und Co.: So reagieren Rammstein-Coverbands auf Vorwürfe gegen Till Lindemann

Von: Jonas Erbas

Rammstein zählt zu den prägendsten deutschen Musik-Acts, doch die Vorwürfe gegen Till Lindemann überschatten das Erbe der Gruppe. Wie stehen die zahlreichen Bands, die ihre Musik covern, zu der Thematik?

Berlin – Als wohl bekannteste deutsche Rockband hat es Rammstein bis ganz nach oben geschafft, doch wegen der Vorwürfe gegen Till Lindemann (60) droht der Berliner Gruppe nun ein tiefer Fall. Dabei hatte man sich nur wenige Jahre nach Bandgründung dank der brachialen Musik, geschickt inszenierter Provokationen und den aufwendigen Pyroshows bereits einen legendären Ruf erarbeitet. Der rief im Laufe der Jahre etliche Tribute- und Coverbands auf den Plan, die Namen wie Stahlzeit, Völkerball, Feuerengel oder Meinstein tragen – und sich nun wohl oder übel mit den aktuellen Geschehnissen auseinandersetzen müssen …

Nach Vorwürfen gegen Till Lindemann: Rammstein-Coverband wirbt für „Toleranz und Respekt“

In den vergangenen Wochen äußerten sich bereits etliche Prominente zu den Anschuldigungen gegen Till Lindemann, darunter Kult-Entertainer Harald Schmidt (65), Frauenrechtlerin Alice Schwarzer (80) oder Gaming-Streamer MontanaBlack (35). Der Sänger selbst hat anwaltlich jede Art von strafrechtlichen Anschuldigungen als „ausnahmslos unwahr“ zurückgewiesen. Es gilt die Unschuldsvermutung.

Doch da die Vorwürfe derzeit heißt diskutiert werden, ziehen nun auch einige der vielen Rammstein-Coverbands nach: Auf Nachfrage der Berliner Zeitung äußerte die 2005 gegründete Gruppe Stahlzeit, man verfolge zwar die Medienberichte, habe allerdings „keinerlei Einblicke in mögliche Geschehnisse außerhalb der künstlerischen Tätigkeit der Gruppe Rammstein“.

Man fokussiere sich auf die ästhetischen und musikalischen Facetten der Band. Stahlzeit hätten „schon immer für Toleranz und Respekt [gestanden] und verurteilen Übergriffigkeiten jedweder Art, unabhängig davon, wo oder wie diese stattfinden“. Bis in den April 2024 stehen für die Rammstein-Coverband noch zahlreiche Konzerte in ganz Deutschland an. Auf den Vorverkauf wirkt sich die aktuelle Debatte nicht nachteilig aus – im Gegenteil: „Tatsächlich stellen wir in den letzten Wochen eine verstärkte Ticketnachfrage fest.“

Diskussion um Rammstein-Frontmann Till Lindemann: Völkerball und Meinstein beziehen Position

Auch Völkerball aus Koblenz, die nach dem berühmten zweiten Rammstein-Livealbum von 2006 benannt sind, äußerten sich und teilten via Instagram mit: „Aufgrund der aktuellen Situation möchten wir Euch über unsere Kanäle direkt mitteilen, was uns wichtig und selbstverständlich ist: Wir verurteilen jede Form von Gewalt und Missbrauch. Wir machen unser Ding aus Liebe zur Musik und schauen auch aktuell nach jeder Show in tausende glückliche Gesichter.“ Man werde „nicht aufhören, Rammstein-Tribute-Shows so gut wir können auf die Beine zu stellen“.

Weil die Vorwürfe gegen Till Lindemann ebenso international Wellen schlagen, äußerte sich auch Erik Segel, Frontmann von Meinstein aus Barcelona: Man lehne „jede Form von Missbrauch [ab]“ und verurteile diese, „unabhängig davon, wer ihn begeht, wer ihn erleidet und unter welchen Umständen“. Rammstein sei „etwas sehr Wichtiges, das unser Leben in vielerlei Hinsicht geprägt hat“, so der Spanier, der dank der Band überhaupt erst damit angefangen habe, Deutsch zu lernen.

Wie geht es für die zahlreichen Rammstein-Coverbands wie Stahlzeit (l.) oder Völkerball (r.) nach den Vorwürfen gegen Till Lindemann weiter? © Viadata/Gonzales Photo/Bobo/Imago

Obwohl noch nichts bewiesen wurde, muss auch der Rocksänger immer mehr Konsequenzen hinnehmen. Nun wurde bekannt, dass das fertige Buch von Rammstein-Sänger Till Lindemann und seinem Freund Joey Kelly (50) erstmal nicht erscheinen wird. Verwendete Quellen: berliner-zeitung.de, instagram.com/voelkerball_rammstein_tribute, instagram.com/meinstein_live_experience