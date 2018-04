Designer Marc Jacobs macht Freund spektakulären Antrag

Star-Designer Marc Jacobs hat seinem Freund Charly Defrancesco mit einer spektakulären Performance in einem Fast-Food-Restaurant einen Heiratsantrag gemacht.

New York - Der Star-Designer Marc Jacobs (54) ist verlobt. Jacobs machte seinem Freund, dem Model Charly Defrancesco, im Restaurant einer mexikanischen Fastfood-Kette in New York einen Antrag, wie er per Video auf seinem Instagram-Profil dokumentierte.

Zuerst führten zahlreiche Menschen mitten in dem Restaurant einen Flashmob-Tanz auf, dann ging Jacobs auf die Knie - und Defrancesco sagte ja. Der 1963 in New York geborene Designer Jacobs verkauft seine Mode erfolgreich auf der ganzen Welt. Vor einigen Jahren erklärte der 54-Jährige noch, er habe eigentlich keine Zeit zum Heiraten.

dpa