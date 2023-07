„Starnacht am Wörthersee“ deutlich hinter ZDF-Krimi: Barbara Schöneberger und Hans Sigl verlieren Quotenduell

Von: Lukas Einkammerer

Teilen

Bei der „Starnacht am Wörthersee“ begrüßten Barbara Schöneberger und Hans Sigl viele Schlagerstars. Für den Quotensieg gegen das ZDF reichte es aber trotzdem nicht.

Wörthersee/Mainz – Am Samstagabend (8. Juli) luden Barbara Schöneberger (49) und Hans Sigl (54) im Ersten zur „Starnacht am Wörthersee“ ein und begrüßten in der Freilichtarena eine hochkarätige Gästeliste aus heimischen Schlagerstars und internationalen Musikgrößen. Zeitgleich lief im ZDF eine Wiederholungsfolge der Krimireihe „Kommissarin Lucas“ – die beim Fernsehpublikum um einiges besser ankam als das Musikspektakel der öffentlich-rechtlichen Konkurrenz.

Harte Niederlage: „Starnacht“ mit Schöneberger und Sigl verliert Quotenduell gegen ZDF-Krimi

Auftritte der großen Schlagerstars wie Beatrice Egli (35), Andrea Berg (57) oder Howard Carpendale (77), dazu ein charismatisches Moderatorenduo und eine ausgelassene Stimmung unter freiem Himmel – bei der „Starnacht am Wörthersee“ war einiges geboten. Die Fernsehenden, denen am Samstagabend aber nicht nach Musik zumute war, kamen im ZDF derweil mit „Kommissarin Lucas – Nürnberg“ voll auf ihre Kosten.

In dem spannenden Streifen, der 2021 erstmals ausgestrahlt wurde, löst Ulrike Kriener (68) als Ellen Lucas nach ihrer Versetzung aus Regensburg in einer neuen Stadt Mordfälle und wird dabei vor der Kamera unter anderem von Heino Ferch (59) und Katharina Schüttler (43) unterstützt.

Sophia Thomalla bis Mariella Ahrens: Diese Stars hatten schon Rollen bei „Der Bergdoktor“ Fotostrecke ansehen

Wie ein Blick auf die DWDL Zahlenzentrale zeigt, war das Primetime-Publikum am Samstagabend eindeutig in Krimistimmung. Mit 3,63 Millionen Zuschauern und einem Marktanteil von 20,8 Prozent gelang „Kommissarin Lucas“ beim Gesamtpublikum ab 3 Jahren der Quotensieg. Bei der „Starnacht am Wörthersee“ schalteten derweil nur 2,74 Millionen Fernsehende ein - was der ARD einen Marktanteil von 16,4 Prozent bescherte. Auch das zweite ZDF-Format des Abends, „Der Alte“, platzierte sich mit 3,33 Millionen Interessenten vor Barbara Schöneberger und Hans Sigl.

Welche Zuschauerzahl holte in Deutschland den Rekord? Am 13. Juli 2014 schrieb die ARD Fernsehgeschichte: Das Fußball-WM-Finale Deutschland gegen Argentinien (1:0 n. V.) sahen Schätzungen zufolge sage und schreibe 34,65 Millionen Menschen an ihrem eigenen Fernsehgerät. Irre: Personen, die etwa beim Public Viewing oder in Bars das Spiel mitverfolgten, wurden bei dieser Zählung nicht berücksichtigt. Die tatsächliche Zahl dürfte demnach noch einmal erheblich höher ausfallen.

Auch bei jüngerem Publikum: „Starnacht“ mit Schöneberger und Sigl hinter ZDF-Krimi

Bei der Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen musste die „Starnacht am Wörthersee“ erneut dem ZDF den Vortritt lassen. Mit 0,25 Millionen Zuschauern und einem Marktanteil von 8,9 Prozent konnte „Kommissarin Lucas“ die Musikshow mit Barbara Schöneberger und Hans Sigl, die 0,19 Millionen Zuschauer vor die Flimmerkisten lockte, hinter sich zurücklassen.

Zwar gelang die Bestleistung beim jüngeren Publikum mit der „Tagesschau“ (0,45 Millionen Zuschauer) der ARD, besonders beliebt waren den ganzen Abend lang aber die diversen Sendungen von RTL. Die „100.000 Mark Show“ konnte mit 0,36 Millionen Zuschauern das Silber abstauben und die sendereigenen Formate „Lachen, Zittern, Jubeln“ und „RTL Aktuell“ landeten mit jeweils 0,29 Millionen Zuschauern gleich dahinter.

„Kommissarin Lucas“ gewann im Quotenduell gegen die „Starnacht am Wörthersee“ mit Barbara Schöneberger und Hans Sigl. © ZDF/Barbara Bauriedl; IMAGO/Daniel Scharinger (Fotomontage)

Zwar erfreut sich RTL bei der jüngeren Zielgruppe stets großer Beliebtheit, beim Gesamtpublikum buhlen aber stets ARD und ZDF um den Tagessieg in den Zuschauerzahlen. Auch im Quotenduell zwischen dem ZDF-Krimi und dem Frauen-Länderspiel in der ARD gab es derweil eine bittere Niederlage. Verwendete Quellen: dwdl.de