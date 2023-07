Barbara Schöneberger taucht drei Monate im Jahr komplett ab

Von: Florian Schwartz

Egal, ob im TV oder im Radio: Barbara Schöneberger ist in den Medien omnipräsent. Umso wichtiger sind der Entertainerin ihre Auszeiten – und die sind in der Summe nicht wenig.

Berlin – In ihrem Dasein als Fernsehmoderatorin, Podcasterin und Entertainerin scheint Barbara Schöneberger (49) rund um die Uhr im Einsatz zu sein. In ihrem neuen Podcast „Mit den Waffeln einer Frau“ plauderte sie mit Silbermond-Sängerin Stefanie Kloß (38) jetzt über Urlaub und Ferien. Dabei überrascht die Moderatorin ihre Hörer aufs Neue. Denn die TV-Bekanntheit tauch schon mal bis drei Monate im Jahr komplett ab.

Barbara Schöneberger plaudert im Podcast über dreimonatige Auszeit

Mit ihren fortlaufenden Sendungen ist Barbara Schöneberger aus Hörfunk und Fernsehen kaum noch wegzudenken. Neben der „NDR Talk Show“, der „Starnacht“, der „Jauch-Gottschalk-Schöneberger-Show“ hat die 49-jährige TV-Blondine seit 2022 auch noch die ARD-Comedy-Show „Verstehen Sie Spaß?“ im Programm. Als im Podcast-Talk mit Stefanie Kloß das Thema Urlaub aufkommt, verrät Schöneberger jedoch, dass sie sich mehr Auszeit gönnt, als man meinen möchte.

„Ich bin eisenhart. Ich fahre in den Sommerferien sechs Wochen weg“, verrät Schöneberger. Dabei gelingt es der Moderatorin, sich komplett abzuschotten, wie sie weiter ausführt: „Nichts. Kein Telefon, keine E-Mail, da ruft mich auch wirklich kein Mensch an.“ Doch die Zweifach-Mama nutzt nicht nur die Sommerferien. „Ich mach’ alle Schulferien komplett frei. Ich mach’ drei Monate insgesamt im Jahr, wo ich wirklich nichts von mir hören lasse und wo man mich auch nicht sieht“, erklärt die 49-Jährige weiter.

Barbara Schöneberger und Stefanie Kloß: So verbringen sie ihre Urlaube

Von Ferien im Sommer kann Stefanie Kloß nur träumen. Schließlich hat in dieser Zeit die Open-Air-Saison Hochkonjunktur. Darum outet sich die Frontfrau von Silbermond als „Nach-der-Saison-Urlaub-Macher“. Ihre bevorzugten Reiseziele sind Dänemark oder Sardinien. Hier ist vor allem eines wichtig: Ferienhaus statt Hotel.

Barbara Schöneberger verrät in ihrem Podcast, dass sie bis zu drei Monate im Jahr komplett von der Bildfläche verschwindet. © IMAGO / VISTAPRESS & IMAGO Eibner

Auch Barbara Schöneberger hat Hotels inzwischen abgeschworen. Der Grund sind vor allem die kritischen Augen weiterer Hotelgäste, wenn sie sich mal nicht „aufhübscht“, sondern privat unterwegs ist. „Mir liegt nichts ferner, als mich in den Ferien noch in irgendeiner Form in Shape zu bringen“, erklärt die TV-Moderatorin. Weiter verrät Schöneberger, dass sie immer in großen Gruppen Urlaub macht. Der Vorteil: So ist immer jemand da, der mit den Kindern spielt.

Im Urlaub will Barbara Schöneberger sich möglichst von den Medien abschirmen. Insofern kann sie auch mit dem Luxus-Urlaub mancher Promi-Kollegen nichts anfangen, wie sie kürzlich verriet. Verwendete Quellen: Podcast „Mit den Waffeln einer Frau“ / Folge 242