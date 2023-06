Barbara Schöneberger wird dazu gedrängt, ihre TV-Karriere endlich zu beenden

In ihrem Podcast plaudert Moderatorin Barbara Schöneberger aus dem Nähkästchen. Dabei gesteht die etablierte TV-Größe, dass sie mittlerweile immer häufiger in Richtung Karriereende gedrängt wird.

Berlin - Moderatorin und Schauspielerin Barbara Schöneberger (49) ist aus der TV-Welt nicht mehr wegzudenken. In ihrem Podcast „Mit den Waffeln einer Frau“ gesteht die 49-Jährige im Gespräch mit Moderatorin Laura Karasek (41) aber nun, dass sie immer häufiger gefragt werde, wann sie ihre TV-Karriere denn an den Nagel hänge.

Barbara Schöneberger: „Wollen Sie denn auch so lange weitermachen?“

Im Podcast „Mit den Waffeln einer Frau“ plauderte Schöneberger dieses Mal mit Laura Karasek offen über ihre Erfahrungen in der TV-Welt und ihre „Hormone wie ein Teenager“, wenn es um ihre Fernsehkarriere geht. Dabei erzählt die TV-Größe, dass es sich manchmal noch so anfühle, als wenn sie sich gerade erst richtig etabliert hätte. Dass dem aber nicht mehr so ist, muss Barbara Schöneberger immer häufiger feststellen.

„Und wollen Sie denn auch so lange weitermachen wie der Herr Gottschalk?“, soll die 49-Jährige bereits gefragt worden sein. Immer häufiger werde die Moderatorin in Richtung „mal so ein bisschen runterschalten, wäre ja nicht schlecht“ gedrängt, gesteht sie im Gespräch mit Karasek. Gut, dass Schöneberger da Unterstützung von ihrem acht Jahre jüngeren Gast erhält. „Aber von Herrn Gottschalk bist du ja altersmäßig doch noch einige Jahre entfernt. So lange kannst du ruhig noch weitermachen“, findet Karasek.

Barbara Schöneberger: Eine Größe der deutschen TV-Welt

Schöneberger begann ihre TV-Karriere 1998 in der Sat.1-Sendung „Bube, Dame, Hörig“, seitdem ist die 49-Jährige aus der deutschen TV-Welt nicht mehr wegzudenken. Mit ihrer Sendung „Blondes Gift“ feierte Schöneberger 2001 ihren ersten Erfolg. Unter anderem folgten Moderationsauftritte im ZDF für die Live-Gala „Comedy für Unicef“, in der NDR Talk Show und in der RTL-Show „Die 2 – Gottschalk & Jauch gegen alle“.

Außerdem wird die 49-Jährige für ihre unverblümte, direkte Art gefeiert. Erst vor Kurzem platzte Barbara Schöneberger wegen ihren Kollegen der Kragen. Verwendete Quellen: Podcast „Barbararadio“