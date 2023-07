Stefan Mross muss weichen: ARD erklärt, warum „Immer wieder sonntags“ diesen Sonntag erneut ausfällt

Von: Lukas Einkammerer

Dieses Wochenende müssen Stefan Mross und „Immer wieder sonntags“ aussetzen. Warum es zu dieser Programmänderung kommt, erklärt nun die ARD.

Rust – Während der warmen Monate dürfte „Immer wieder sonntags“ in den meisten Haushalten am Wochenende absolutes Fernsehpflichtprogramm sein. In jeder Ausgabe begrüßt Stefan Mross (47) hochkarätige Schlagerstars und vielversprechende Newcomer bei sich im Wasserpark Rulantica – kommenden Sonntag entfällt der bunte Spaß aber und Ende des Monats sogar gleich noch ein zweites Mal. Was hinter dieser Änderung steckt? Die ARD weiß die Antwort.

Wegen Sport-Übertragungen: „Immer wieder sonntags“ fällt im Juli zweimal aus

Egal ob heftige Regenschauer, ein befremdlicher Auftritt von „Bergdoktor“-Star Mark Keller (58), oder Stefan Mross‘ Sturz ins Wasser – in der aktuellen Saison von „Immer wieder sonntags“ hat es bisher schon viele unvergessliche Momente gegeben. Wer schon freudig den nächsten Folgen entgegenfiebert, muss diesen Monat aber leider an zwei Wochenenden auf das beliebte ARD-Format verzichten, denn am 9. und 30. Juli setzt „Immer wieder sonntags“ gänzlich aus.

Auf eine Anfrage von IPPEN.MEDIA erklärte ARD-Programmdirektorin Christine Gandré, was hinter der doppelten Zwangspause von „Immer wieder sonntags“ steckt. An beiden Tagen sollen demnach im Ersten Sport-Übertragungen laufen: am 9. Juli „Die Finals“ und am 30. Juli die Frauen-Fußball-WM. Der ZDF-Fernsehgarten, mit dem sich „Immer wieder sonntags“ jedes Wochenende ein erbittertes Quotenduell liefert, läuft am 9. Juli derweil wie geplant, rückt am 30. Juli jedoch wegen eines Spiels der deutschen Frauen-Fußballnationalmannschaft in den Nachmittag.

Die „Immer wieder sonntags“-Sendetermine 2023 8. Folge: 16. Juli

9. Folge: 23. Juli

10. Folge: 6. August

11. Folge: 13. August

12. Folge: 27. August

Best-of-Episode: 3. September

Keine Sendungen am 9. und 30. Juli: Nicht der erste Ausfall für „Immer wieder sonntags“ dieses Jahr

Während Andrea Kiewel (58) und der Fernsehgarten seit dem Saisonauftakt am 7. Mai immer planmäßig auf Sendung gegangen sind, musste Stefan Mross schon des Öfteren aussetzen. Am 28. Mai gab es wegen der Übertragung eines Pfingstsonntaggottesdienstes keine neue Folge der Kult-Show und auch am 11. Juni gingen Schlagerfans erneut wegen eines Gottesdienstes leer aus. Wie ein Blick auf die diesjährigen Sendetermine offenbart, scheint „Immer wieder sonntags“ am 20. August sogar erneut auszufallen.

Große Enttäuschung für alle Schlagerfans: Im Juli fällt „Immer wieder sonntags“ gleich zweimal aus. © IMAGO/HOFER

Die ARD und das ZDF liefern sich mit ihren Vormittagsprogrammen jeden Sonntag einen hartnäckigen Kampf um die beste Zuschauerzahl. Im Quotenduell zwischen „Immer wieder sonntags" und dem „Fernsehgarten" vom vergangenen Sonntag (2. Juli) gibt es derweil einen klaren Sieger.