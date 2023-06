Stefan Mross verrät bei „Immer wieder sonntags“, wie es ihm mit neuer Liebe Eva geht

Von: Jonas Erbas

Nach der Trennung von Anna-Carina Woitschack verliebte sich Stefan Mross in Eva Luginger. Bei „Immer wieder sonntags“ verrät der Schlagerstar nun, wie es ihm mit der neuen Frau an seiner Seite geht.

Rust – In den vergangenen Staffeln von „Immer wieder sonntags“ konnten die Zuschauer Stefan Mross (47) und seiner Ehefrau Anna-Carina Woitschack (30) noch als Schlager-Traumpaar zujubeln, doch weil im November 2022 das jähe Liebes-Aus folgte, präsentiert der 47-Jährige seine Schlagershow in diesem Jahr ohne Frau an seiner Seite. Gefunkt hat es bei ihm dennoch: Seit März 2023 ist er mit Eva Luginger (35) liiert.

Bei „Immer wieder sonntags“: Stefan Mross spricht über sein Liebesglück

Sein neues Liebesglück verfolgt Stefan Mross mittlerweile vorzugsweise abseits der Öffentlichkeit. Der „Immer wieder sonntags“-Moderator und seine Eva genießen ihre Privatsphäre, halten sich mit Interviews und allzu persönlichen Details ihres Zusammenlebens zumeist zurück. Hier und da gibt es seltene Einblicke – wie etwa im April 2023: „Wir fühlen uns schon wie eine Familie. Wobei ich keine eigenen Kinder will, obwohl ich Kinder liebe. Stefan hat schon drei wundervolle Kinder, mit denen ich mich sehr gut verstehe“, verriet Eva Luginger damals bei bild.de.

Umso überraschender, dass sich Stefan Mross in der aktuellen „Immer wieder sonntags“-Ausgabe (25. Juni) dazu hinreißen ließ, sich ganz offen zu seiner Beziehung zu äußern – und das, obwohl Gesprächspartnerin Isabell Varell (61) den „Immer wieder sonntags“-Moderator zuvor wegen eines Spruchs über seine Frauengeschichten aus dem Konzept gebracht hatte. Doch der 47-Jährige lächelte die freche Bemerkung weg und erklärte: „Ich weiß, wie dein Schnabel gewachsen ist. Aber wenn du fragen willst, wie es mir geht: Ich bin sehr glücklich“, verriet der Volksmusiker live im TV.

Stefan Mross war schon dreimal verheiratet Von 2006 bis 2012 war Stefan Mross mit Schlagerkollegin Stefanie Hertel verheiratet. Ein Jahr nach der Scheidung ehelichte der Trompeter dann Produktionsassistentin Susanne Schmidt, mit der er bis 2016 verheiratet war. 2019 folgte dann die Ehe mit Anna-Carina Woitschack, die bis heute gültig ist, jedoch wohl noch in diesem Jahr gelöst werden soll, wie der „Immer wieder sonntags“-Moderator in einem Bild-Interview andeutete. Dort verriet er zudem, dass er noch nicht wisse, ob er irgendwann auch seine neue Partnerin Eva Luginger ehelichen würde: „Ob ich mich ein viertes Mal traue, kann ich nicht sagen. Aber ich bin für alles offen.“

„Immer wieder sonntags“-Moderator Stefan Mross amüsiert sich über Klatschpresse

Außerdem berichtete der Schlagerstar weiter: „Ich und mein Schatz, wir kaufen uns ja immer die Zeitung, damit ich selber über mich was erfahren kann.“ Damit spottete Stefan Mross wohl auch über Schlagzeilen in der Klatschpresse, die immer wieder wild über sein Privatleben spekulieren und Unwahrheiten streuen – insbesondere in Sachen Liebe. Darüber kann der „Immer wieder sonntags“-Liebling inzwischen allerdings wohl nur schmunzeln.

Mit seiner Eva Luginger sei er „sehr glücklich“, ließ Stefan Mross seine Gesprächspartnerin Isabel Varell bei „Immer wieder sonntags“ wissen © Screenshot/Das Erste/ARD Mediathek/Immer wieder sonntags & Pop-Eye/Imago

Weitaus weniger zum Lachen war eine andere Szene der Schlagersendung: Mit einem übergriffigen Glatzen-Witz machte sich Stefan Mross bei einem „Immer wieder sonntags“-Gast wohl nicht gerade beliebt. Verwendete Quellen: „Immer wieder sonntags“ (Das Erste/ARD Mediathek; Ausgabe vom 25. Juni 2023), bild.de, mdr.de