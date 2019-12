Stefanie Giesinger postet breitbeiniges Bild in heißer Pose - Fans baff: „Uuuufffff“

Stefanie Giesinger ist seit GNTM ein Topmodel. Sie zeigt sich ihren Insta-Followern auf einem Foto extrem freizügig und lässt die Blicke auf eine bestimmte Region wandern.

Stefanie Giesinger erfreut ihre Follower mit einem neuen Foto.

Darauf inszeniert sich das Model extrem freizügig.

Ihre Fans feiern sie einmal mehr für das Bild.

München - Stefanie Giesinger ist eine der eher wenigen Teilnehmerinnen bei „Germany‘s next Topmodel“, die den Sprung in die professionelle Welt der Topmodels auch tatsächlich geschafft hat. Nach dem Sieg in der neunten Staffel von Heidi Klums Casting-Format im Jahr 2014 wird Stefanie Giesinger mittlerweile kaum noch mit der Show in Verbindung gebracht: Vielmehr hat sie sich als eigene Marke installiert und begeistert ihre Fans mit Model-Auftritten und ihre 3,7 Millionen Follower auf Instagram mit aufreizenden Bildern.

Sie lieferte diesen einige Highlights aus der Kategorie „Fast-Hüllenlos“, die bei den Fans für Begeisterung und „Wow“-Rufe sorgten. Und dann gab es noch das „Komplett-Hüllenlos-Foto“ im Pool, das bei den Followern besonders viel Gefallen fand. Dass diese durchaus anspruchsvoll sind, zeigten sie übrigens bei einem Bild des Models ohne BH: „Das Foto sieht furchtbar aus“, lautete ein Kommentar.

Stefanie Giesinger in hohen Lederstiefeln - Extremer Foto-Blickwinkel

Nun legt Stefanie Giesinger noch ein Foto nach, das es wieder in die Kategorie „Fast hüllenlos“ schafft. Und doch schafft das Topmodel es wieder einmal ihren Fans sehr, sehr tiefe Einblicke zu gewähren - ohne dabei wirklich etwas allzu pikantes zu zeigen. Zu dem entsprechenden Instagram-Bild schreibt Stefanie Giesinger zunächst sehr unverfänglich: „Zurück in London. Neue Heimatstadt“. Soweit so gut - doch ein Topmodel postet dann natürlich kein entspanntes Foto in seinem Zuhause. Überhaupt sieht man auf dem Bild kaum etwas von der Wohnung oder dem Haus der 23-Jährigen. Der Mittelpunkt ist natürlich sie selbst.

Das in Schwarz-Weiß geschossene Foto ist von unten geschossen. Stefanie Giesinger sitzt im - wohl eher unbequemen Schneidersitz vor einem Küchen- oder Badregal. Und das relativ unbekleidet. Sie trägt auf jeden Fall eines: Stiefel. Die großen, glänzenden Schnür-Boots sind sehr in den Vordergrund gerückt. Ansonsten sieht man allerdings fast nur nackte Haut von Stefanie Giesinger.

Stefanie Giesinger zeigt sich aus gewagter Perspektive: Fans rasten aus

Das Model blickt mit einem lasziv-gelangweilten Blick zwischen ihren blonden Locken hervor direkt in die Kamera. Durch den, nennen wir es einmal, Hochkant-Schneidersitz und die Foto-Perspektive von unten sind ihre langen Beine extrem in Szene gesetzt. Allerdings ist das Model ansonsten auch nicht unbekleidet: Sie trägt wohl so etwas wie einen schwarzen Body. Das ist nicht genau zu erkennen. Jedenfalls ist aus der Perspektive keine Hose zu sehen. Lediglich die Stiefel verdecken die Intimzone.

Die Follower feiern Stefanie Giesinger sehr für ihr Bild: „Wie kann man nur so schön sein? Unfassbar“, „Hübsche“, „Schöne“, „Woooow“ oder „Uuuufffff“ lauten einige Kommentare. Dazu fliegen die obligatorischen Herzen in Massen.

Rubriklistenbild: © dpa / Kay Nietfeld