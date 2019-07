Steffen Henssler veränderte sein Aussehen radikal - ausgerechnet wegen RTL-Show „Die Bachelorette“

Steffen Henssler hat verblüffende Ähnlichkeit mit einem Kandidaten einer RTL-TV-Show. Das fand der TV-Koch aber alles andere als schmeichelhaft und hat sich kurzerhand für eine Typveränderung entschieden.

Köln - Was ist denn mit dem passiert? Das dürften sich Steffen Hensslers Follower gedacht haben, als sie am Sonntag seine Instagram-Story angeklickt haben. Dort sah der 46-jährige TV-Koch nämlich plötzlich ganz verändert aus. Statt des üblichen Drei-Tage-Barts, mit dem ihn seine Fans kennen, war Henssler glatt rasiert. Das war für den aufgedrehten Fernsehkoch, der 2019 mit einer neuen Staffel von „Grill den Henssler“ auf Vox zu sehen war, offenbar der letzte Ausweg aus einer peinlichen Situation. „Bart ab!!! Ich will nicht mehr aussehen, wie mein kleiner Bruder bei #bachelorette“, schrieb er zu einem Selfie, auf dem er frisch rasiert eine Grimasse zieht.

Steffen Henssler: Verblüffende Ähnlichkeit mit „Bachelorette“-Kandidat auf RTL

Denn wie Zuschauern der RTL-Sendung „Bachelorette“ bereits aufgefallen ist, gibt es bei der Kuppelshow einen Kandidaten, der - trotz rund 20 Jahren Altersunterschied - verblüffende Ähnlichkeit mit Steffen Henssler hat.

+ „Bart ab!“ Dieses Bild hatte Steffen Henssler auf Instagram gepostet. © Screenshot Instagram Steffen Henssler

Luca Gottzmann (25) heißt der unfreiwillige Doppelgänger, der seit Mitte Juli um die Gunst von Gerda Lewis buhlt. Ob sich die beiden Männer tatsächlich gleichen? Entscheiden Sie selbst, hier ein Bild von Hensslers „kleinem Bruder“, wie er ihn selbst bezeichnet.

Doppelgänger bei „Bachelorette“ (RTL): "Steffen Henssler in jung"

Auch Gottzmanns Followern ist die Ähnlichkeit aufgefallen: "Steffen Henssler sieht dir so ähnlich" oder "Steffen Henssler in jung", ist in den Kommentaren zu lesen. Und selbst ohne Bart gibt es noch Parallelen, nicht nur äußerlich. Auch in Sachen „Große Klappe“ hat der „Bachelorette“-Kandidat Gemeinsamkeiten mit dem TV-Koch. Schon bei der ersten Folge fiel Luca Gottzmann mit seiner lauten und selbstbewussten Art auf.

