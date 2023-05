„Stehe dazu“: „Dahoam is Dahoam“-Star Doreen Dietel zeigt Gesicht nach Schönheits-OP

Teilen

Doreen Dietel zeigt auf Instagram erschreckende Bilder von ihrem Gesicht nach einer Schönheits-OP. Die Schauspielerin gibt aber Entwarnung: „Mir geht es wunderbar.“

Gmund am Tegernsee - Doreen Dietel (48) hat ihre Instagram-Follower einmal mehr bei ihrem Besuch beim Beauty-Doc mitgenommen. Zuletzt hat sich die Schauspielerin einer Unterlidstraffung unterzogen. Anschließend teilte sie Videos und Fotos von dem Ergebnis – allerdings unmittelbar nach dem Eingriff.

Das hat Doreen Dietel machen lassen

So war Dietel noch von Verbänden sowie roten und blauen Flecken übersät. Laut RTL erklärte der „Dahoam is dahoam“-Star auf Instagram: „Ich habe hier Lipödeme gehabt, die habe ich wegmachen lassen.“ Auch eine Fettansammlung unter dem Kinn habe sie sich entfernen lassen.

Doreen Dietel zeigt auf Instagram erschreckende Bilder von ihrem Gesicht nach einer Schönheits-OP. Die Schauspielerin gibt aber Entwarnung: „Mir geht es wunderbar.“ © Instagram

Bei der Operation habe es sich jedoch nicht um eine gesundheitliche, sondern um „eine ästhetische Sache“ gehandelt, „da stehe ich auch zu“, so Dietel. „Mir geht es wunderbar“, stellt sie klar. Zu Hause kümmere man sich gut um sie. Unlängst teilte sie in einer Instagram-Story noch ein Foto von sich, das sie mit blauem Verband um den Kopf und Wassereis auf den Augen zeigte. „Für was so ein Wassereis alles gut ist“, witzelte Dietel.

Hautkrebsdiagnose im Mai 2022

Im vergangenen Jahr musste die Schauspielerin jedoch aus einem ernsteren Grund zum Arzt. Bei ihr wurde im Mai 2022 schwarzer Hautkrebs diagnostiziert, mehrere Tumore mussten entfernt werden. Im Interview mit dem Magazin „Bunte“ gab sie damals sich selbst die Schuld an ihrer Erkrankung: „Ich hatte, seit ich 19 Jahre alt war, eine Solarium-Flatrate“, gestand sie. „Ich war ein hellhäutiger Typ und wurde brutzelbraun, das fand ich wunderschön.“ In jedem Urlaub habe sie „von morgens bis abends in der Sonne gelegen“.

Schauspielerin Doreen Dietel kämpfte nicht nur gegen Hautkrebs, sondern hat auch einen hartnäckigen Stalker. Die Person will laut der 47-Jährigen „ihr Leben zerstören“.Verwendete Quellen: RTL.de, Instagram.com, Bunte