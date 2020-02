Schock für deutschen Schauspieler: TV-Star droht nach Dreharbeiten Amputation

Für Dreharbeiten kämpfte er sich in der Arktis durch Minusgrade - mit fatalen Folgen! Jetzt zittert TV-Star Stephen Dürr um zwei Zehen - es droht eine Amputation.

Stephen Dürr ging für Dreharbeiten in die Arktis

ging für Dreharbeiten in die Arktis Jetzt der Schock: Droht ihm eine Amputation ?

? Der TV-Star wird in einer Hamburger Klinik behandel

Hamburg - Mit einem Hundeschlitten über die schneebedeckten Hügel der Arktis fahren und die unvergleichlichen Natureindrücke auf sich wirken lassen - für viele Menschen ist das ein großer Traum. Für TV-Star Stephen Dürr (45) wurde das Ganze jetzt zum Albtraum! Denn für ihn könnte das Abenteuer weitreichende Folgen haben - dem Schauspieler droht jetzt eine Amputation.

Stephen Dürr: TV-Star bangt um seine Zehen

Für die Serie „True North Arctic Blizzard“ war Stephen Dürr in Longyearbyden auf Spitzbergen in Norwegen unterwegs. Es herrschten Minusgrade - in dieser Gegen aber keine Seltenheit. Doch vergangenen Mittwoch fiel das Thermometerplötzlich auf minus 33 Grad, wie Bild.de berichtet. Zehn Stunden war der TV-Star für den Dreh in der bitteren Kälte unterwegs. An den Füßen trug er dicke Socken und Bundeswehrstiefel. Aber scheinbar war das nicht Schutz genug. „Abends im Hotel waren meine Zehen tiefgefroren. Ich habe sie nicht mehr gespürt“, sagte Dürr gegenüber dem Blatt.

+ Botschaft aus dem Krankenbett: Stephen Dürr meldet sich per Instagram-Story zu Wort. © Instagram/Stephen Dürr Er kam sofort ins Krankenhaus, die eingefrorenen Zehen in wärmende Kompresse gehüllt. Doch die Hilfe kam zu spät - die Zehen hatten sich bereits bläulich verfärbt. Sofort ging es für Stephan Dürr zurück nach Deutschland - jetzt muss er zweimal operiert werden! Aus dem Krankenbett meldet er sich bei seinen Fans zu Wort. Die Botschaft: Das wird schon!

Zurück in Deutschland - verliert Stephen Dürr seine Zehen?

Derzeit liegt Stephen Dürr in einer Hamburger Klinik. Das Gewebe der großen Zehen ist entzündet, teilweise sogar schon abgestorben. Zwei Operationen hat der TV-Star vor sich - hier wird sich entscheiden, ob seine zwei Zehen noch gerettet werden können oder ob er eine Amputation* bekommt.

An die Zeit in Norwegen denkt der TV-Star trotz des Dreharbeiten-Unfalls gerne zurück. Aus dem Krankenbett heraus postet er ein Selfie aus Norwegen und schreibt dazu: „Super Drehtag mit unseren Schlittenhunden, bevor meine Zehen eingefroren waren und wir noch in Norwegen waren.“

lmb

Rubriklistenbild: © dpa / Britta Pedersen