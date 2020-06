Rock-Legende ist tot: Die größten Hits seiner Band kennt wirklich jeder - einen ganz besonders

Sie ist eine der Kult-Rockbands der 70er Jahre, die jetzt um ihren Bassisten und Sänger trauert. Denn er ist überraschend gestorben.

Via Facebook gab die Band „The Sweet“ den Tod eines ihrer Mitglieder bekannt.

Der Bassist und Sänger Steve Priest ist mit 72 Jahren gestorben.

und ist mit . Die Todesursache ist bislang unbekannt.

London - In den 70ern formierte sich die Band „The Sweet“ zu einer legendären Glamrock-Band. Mit Songs wie „Fox on the run“, „Ballroom Blitz“ oder „Teenage Rampage“ wurde sie so zu einer der erfolgreichsten Glamrock-Gruppen dieser Zeit. Vor allem „Ballroom Blitz“ dürfte noch absolut jedem Musikfan im Ohr sein.

Ihr Bassist und Sänger Steve Priest ist nun mit 72 Jahren gestorben. Sein Band-Kollege und langjähriger Weggefährte Andy Scott teilte die Nachricht von Priests Tod auf der offiziellen Facebook-Seite der Band und fand dabei rührende Worte. Die Todesursache ist scheinbar noch nicht klar.

Rockstar-Legende gestorben: Die größten Hits seiner Band kennt wirklich jeder

„Er war der beste Bassist, mit dem ich je gespielt habe“, verabschiedet sich Scott von Priest, der am Donnerstag (4. Juni 2020) gestorben ist. „Den Lärm, den wir als Band zusammen gemacht haben, war so stark“ und weiter „Ruhe in Frieden, Bruder“. Andy Scott ist somit der einzige Überlebende der ehemals vier Gründungsmitglieder, zu denen auch die beiden bereits verstorbenen Brian Conolly und Mick Tucker zählten.

Rockstar-Legende gestorben: Todesursache bislang unklar - kämpfte mit gesundheitlichen Problemen

Zwar ist die Todesursache bislang noch nicht bekannt, doch scheinbar hatte Priest mit gesundheitlichen Problemen zu kämpfen. Auch das geht aus Scotts Facebook-Post hervor: „Ich bin am Boden zerstört“, schreibt er. Mit Priests Frau sei er immer in Kontakt gestanden, denn um dessen Gesundheit schien es schlecht zu stehen: „Obwohl es mit seiner Gesundheit bergab ging, hätte ich mir diesen Moment nie vorstellen können. Niemals. Meine Gedanken sind bei seiner Familie“, so Scott.

