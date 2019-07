Megastar braucht Organspende: Lebenswichtige Operation erzwingt Bühnenpause - Dauer unklar

Pop-Superstar Stevie Wonder muss sich einer massiven Operation unterziehen. Der lebenswichtige Eingriff erzwingt eine Bühnenpause.

London - Seit den 60er-Jahren ist Stevie Wonder weltberühmt. Doch mittlerweile kämpft der 69-jährige Popstar mit schweren gesundheitlichen Problemen. Um diese in den Griff zu bekommen, steht eine große Operation an.

Der US-Popsänger Stevie Wonder muss sich einer Nierentransplantation unterziehen. Wie er am Samstag vor Zuschauern im Londoner Hyde Park verkündete, ist der Operationstermin für September angesetzt. Bis dahin werde er noch ein paar Mal auftreten, dann aber eine Bühnenpause einlegen.

Stevie Wonder braucht eine neue Niere: Er hat einen Spender

"Ich werde eine Operation haben", sagte der 69-jährige Superstar. "Ich werde eine Nierentransplantation im September vornehmen lassen. Ich habe einen Spender, alles ist gut." Die "Detroit Free Press" hatte zuvor berichtet, der Sänger habe "mit einem ernsten, aber beherrschbaren gesundheitlichen Thema" zu kämpfen.

Stevie Wonder: Seit fast 60 Jahren ein Superstar

Wonder kam 1950 im US-Bundesstaat Michigan zur Welt. Sein erstes Album brachte der von Geburt an blinde Sänger 1961 heraus, im Laufe seiner Weltkarriere landete der mehrfache Grammy-Preisträger zahlreiche Top-Hits wie "You are the sunshine of my life", "Superstition" oder "I just called to say I love you".

Erst am Samstag musste sich die Musikwelt von einer brasilianischen Musiklegende verabschieden. Zum Glück steht es immerhin um Stevie Wonder anscheinend gut.

AFP